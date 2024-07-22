Простота приготовления, невероятный вкус и универсальность – все это о кабачковой икре. Обязательно заготовьте несколько баночек и наслаждайтесь ею зимой.

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Кабачковая икра

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Промойте и почистите овощи от кожуры.
  2. Лук нарежьте полукольцами, чеснок мелкими кусочками, а морковь натрите на крупной терке.
  3. Нагрейте сковороду, налейте масло, выложите овощи и жарьте в течение десяти минут, периодически помешивая.
  4. Тем временем нарежьте очищенные кабачки мелким кубиком.
  5. Выложите обжаренные овощи и нарезанные кабачки в кастрюлю, где будете готовить икру, добавьте сахар и соль.
  6. Поставьте на огонь, помешивая, доведите до кипения и варите в течение тридцати минут на среднем огне.
  7. Добавьте перец и томатную пасту, помешивая, продолжайте варить еще десять минут.
  8. В конце добавьте уксус, снимите с огня и взбейте всю овощную массу блендером до однородности.
  9. Стерилизуйте баночки в течение пяти минут. Горячую икру разлейте по баночкам и закрутите.
  10. Накройте полотенцами до полного остывания.