Простота приготовления, невероятный вкус и универсальность – все это о кабачковой икре. Обязательно заготовьте несколько баночек и наслаждайтесь ею зимой.

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Кабачковая икра

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма очищенных кабачков;

– 500 грамм моркови;

– 500 грамм лука;

– 125 миллилитров рафинированного масла;

– 50 грамм сахара;

– 25 грамм соли;

– 150 грамм томатной пасты;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;

– 25 миллилитров уксуса 9%.

Приготовление:

Промойте и почистите овощи от кожуры. Лук нарежьте полукольцами, чеснок мелкими кусочками, а морковь натрите на крупной терке. Нагрейте сковороду, налейте масло, выложите овощи и жарьте в течение десяти минут, периодически помешивая. Тем временем нарежьте очищенные кабачки мелким кубиком. Выложите обжаренные овощи и нарезанные кабачки в кастрюлю, где будете готовить икру, добавьте сахар и соль. Поставьте на огонь, помешивая, доведите до кипения и варите в течение тридцати минут на среднем огне. Добавьте перец и томатную пасту, помешивая, продолжайте варить еще десять минут. В конце добавьте уксус, снимите с огня и взбейте всю овощную массу блендером до однородности. Стерилизуйте баночки в течение пяти минут. Горячую икру разлейте по баночкам и закрутите. Накройте полотенцами до полного остывания.

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