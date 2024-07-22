Простота приготовления, невероятный вкус и универсальность – все это о кабачковой икре. Обязательно заготовьте несколько баночек и наслаждайтесь ею зимой.
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Кабачковая икра
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Промойте и почистите овощи от кожуры.
- Лук нарежьте полукольцами, чеснок мелкими кусочками, а морковь натрите на крупной терке.
- Нагрейте сковороду, налейте масло, выложите овощи и жарьте в течение десяти минут, периодически помешивая.
- Тем временем нарежьте очищенные кабачки мелким кубиком.
- Выложите обжаренные овощи и нарезанные кабачки в кастрюлю, где будете готовить икру, добавьте сахар и соль.
- Поставьте на огонь, помешивая, доведите до кипения и варите в течение тридцати минут на среднем огне.
- Добавьте перец и томатную пасту, помешивая, продолжайте варить еще десять минут.
- В конце добавьте уксус, снимите с огня и взбейте всю овощную массу блендером до однородности.
- Стерилизуйте баночки в течение пяти минут. Горячую икру разлейте по баночкам и закрутите.
- Накройте полотенцами до полного остывания.