Простота приготування, неймовірний смак та універсальність – все це про кабачкову ікру. Обов'язково заготовте кілька баночок та насолоджуйтеся нею взимку.

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Кабачкова ікра

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Промийте й почистіть овочі від шкірки.
  2. Цибулю наріжте півкільцями, часник дрібними шматочками, а моркву натріть на грубій тертці.
  3. Нагрійте пательню, налийте олію, викладіть овочі і смажте протягом десяти хвилин, періодично помішуючи.
  4. Тим часом наріжте очищені кабачки дрібним кубиком.
  5. Викладіть обсмажені овочі та нарізані кабачки в каструлю, де будете готувати ікру, додайте цукор і сіль.
  6. Поставте на вогонь, помішуючи, доведіть до кипіння і варіть протягом тридцяти хвилин на середньому вогні.
  7. Додайте перець і томатну пасту, помішуючи, продовжуйте варити ще десять хвилин.
  8. В кінці додайте оцет, зніміть з вогню і збийте всю овочеву масу блендером до однорідності.
  9. Стерилізуйте баночки протягом п'яти хвилин. Гарячу ікру розлийте по баночках і закрутіть.
  10. Накрийте рушниками до повного охолодження.