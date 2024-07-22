Простота приготування, неймовірний смак та універсальність – все це про кабачкову ікру. Обов'язково заготовте кілька баночок та насолоджуйтеся нею взимку.

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Кабачкова ікра

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма очищених кабачків;

– 500 грамів моркви;

– 500 грамів цибулі;

– 125 мілілітрів рафінованої олії;

– 50 грамів цукру;

– 25 грамів солі;

– 150 грамів томатної пасти;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 25 мілілітрів оцту 9%.

Приготування:

Промийте й почистіть овочі від шкірки. Цибулю наріжте півкільцями, часник дрібними шматочками, а моркву натріть на грубій тертці. Нагрійте пательню, налийте олію, викладіть овочі і смажте протягом десяти хвилин, періодично помішуючи. Тим часом наріжте очищені кабачки дрібним кубиком. Викладіть обсмажені овочі та нарізані кабачки в каструлю, де будете готувати ікру, додайте цукор і сіль. Поставте на вогонь, помішуючи, доведіть до кипіння і варіть протягом тридцяти хвилин на середньому вогні. Додайте перець і томатну пасту, помішуючи, продовжуйте варити ще десять хвилин. В кінці додайте оцет, зніміть з вогню і збийте всю овочеву масу блендером до однорідності. Стерилізуйте баночки протягом п'яти хвилин. Гарячу ікру розлийте по баночках і закрутіть. Накрийте рушниками до повного охолодження.

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