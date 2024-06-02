Этот салат был популярен не только на нашей территории, его вариации можно встретить во многих кухнях мира. Сейчас он несколько подзабыт, а зря – он прекрасно дополнит любую трапезу.

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Рецепт из капусты и редьки

Время: 20 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Овощи моем и чистим.
  2. Капусту мелко шинкуем.
  3. Редьку и морковь грубо натираем.
  4. Зелень измельчаем.
  5. В глубоком салатнике соединяем все ингредиенты.
  6. Заправляем растительным маслом, солим и добавляем уксус.
  7. Вкус салата также можно регулировать щепоткой сахара.

Приятного аппетита!