Этот салат был популярен не только на нашей территории, его вариации можно встретить во многих кухнях мира. Сейчас он несколько подзабыт, а зря – он прекрасно дополнит любую трапезу.

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Рецепт из капусты и редьки

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты: –450 грамм капусты;

– 2 – 3 редьки;

– 2 морковки;

– маленький пучок укропа;

– 2 столовые ложки бальзамического или винного уксуса;

– соль и перец по вкусу;

– оливковое масло.

Приготовление:

Овощи моем и чистим. Капусту мелко шинкуем. Редьку и морковь грубо натираем. Зелень измельчаем. В глубоком салатнике соединяем все ингредиенты. Заправляем растительным маслом, солим и добавляем уксус. Вкус салата также можно регулировать щепоткой сахара.

Приятного аппетита!

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