Этот салат был популярен не только на нашей территории, его вариации можно встретить во многих кухнях мира. Сейчас он несколько подзабыт, а зря – он прекрасно дополнит любую трапезу.
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Рецепт из капусты и редьки
Время: 20 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Овощи моем и чистим.
- Капусту мелко шинкуем.
- Редьку и морковь грубо натираем.
- Зелень измельчаем.
- В глубоком салатнике соединяем все ингредиенты.
- Заправляем растительным маслом, солим и добавляем уксус.
- Вкус салата также можно регулировать щепоткой сахара.
Приятного аппетита!