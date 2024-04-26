Окрім того, що цей вафельний торт потішить гостей, він ще й поверне їх у дитинство. Цей смак неможливо забути, і Великдень – доречний шанс усім про нього нагадати.

Читайте також Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"

Рецепт вафельного торта

Час: 30 хвилин + ніч

Порцій: 8

Інгредієнти: – 10 вафельних коржів;

– 100 грамів вершкового масла;

– дві банки вареного згущеного молока (по 370 грамів);

– дрібка солі;

– 100 грамів обсмажених волоських горіхів.

Приготування:

Масло кімнатної температури збиваємо міксером. Додаємо згущене молоко і ще раз збиваємо, поки крем не стане повітряним. Ділимо крем на дві частини та додаємо до одного трішки солі. Перемащуємо вафлі, чергуючи крем. Потім ретельно змащуємо боки торта. Горіхи треба подрібнити. Після цього прикрашаємо ними боки торта. Відправляємо його на ніч у холодильник, щоб добре просочився.

Смачного!

Паску можна зробити в чашці за лічені хвилини: диво-рецепт, з яким варто поекспериментувати.