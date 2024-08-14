Смачне варення – це одна з найбільш яскравих кулінарних особливостей попередніх поколінь. Нашим бабусям не потрібен був цукор, аби забезпечити тривале зберігання цього смаколика.

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Як зробити варення без цукру

Цей спосіб перевірений поколіннями. Беремо чисті та сухі ягоди (чорниці, полуниці, суниці, малини чи смородини) та розтираємо їх до стану кашки. Додаємо мед у тій кількості, що і ягід, та ретельно перемішуємо.

Отриману суміш перекладаємо у діжку чи глечик, обв'язуємо тканиною та залишаємо зберігатися у прохолодному місці. Ось і все – жодної пастеризації чи маніпуляцій з ключем!

Неймовірна насолода / Фото Pixabay

Також ягоди та фрукти можна трішки поварити разом з медом та закрити у звичний спосіб. Цей спосіб підійде для тих, в кого немає можливості поставити варення у прохолодне місце на тривалий час.

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