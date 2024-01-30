Цей салат готується дуже просто. Попри свій неймовірний смак, такий вінегрет є доволі бюджетним.

Буде смачно Такої смакоти ви ще точно не їли: готуємо елементарний салат "Бургер"

Вінегрет з оселедцем та зеленим горошком

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Цибулю дуже дрібно наріжте. Заправте її сіллю, перцем, оцтом, олією, перемішайте і замаринуйте в ній нарізане філе оселедця.
  2. Цілий помитий буряк трохи приправте олією та сіллю. Загорніть у фольгу та поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 1,5 години.
  3. Цілі, помиті, але неочищені картоплю та моркву зваріть у підсоленій воді до готовності.
  4. Готові та охолоджені овочі наріжте кубиком. Те ж саме зробіть з огірками.
  5. Викладіть все у глибоку миску, приправте сіллю, перцем, олією та гарно вимішайте.
  6. Викладіть вінегрет у формувальне кільце – спершу заправлені овочі, далі консервований горошок, знову овочі та оселедець.