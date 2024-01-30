Цей салат готується дуже просто. Попри свій неймовірний смак, такий вінегрет є доволі бюджетним.
Буде смачно Такої смакоти ви ще точно не їли: готуємо елементарний салат "Бургер"
Вінегрет з оселедцем та зеленим горошком
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Цибулю дуже дрібно наріжте. Заправте її сіллю, перцем, оцтом, олією, перемішайте і замаринуйте в ній нарізане філе оселедця.
- Цілий помитий буряк трохи приправте олією та сіллю. Загорніть у фольгу та поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 1,5 години.
- Цілі, помиті, але неочищені картоплю та моркву зваріть у підсоленій воді до готовності.
- Готові та охолоджені овочі наріжте кубиком. Те ж саме зробіть з огірками.
- Викладіть все у глибоку миску, приправте сіллю, перцем, олією та гарно вимішайте.
- Викладіть вінегрет у формувальне кільце – спершу заправлені овочі, далі консервований горошок, знову овочі та оселедець.