Не мандаринами єдиними багатий місяць січень – спробуйте приготувати вдома салат з редьки, голубці з савойської капусти або піцу з артишоками.

Січень багатий на овочі, коренеплоди та цитрусові. Дієтологи стверджують, що найкраще харчуватися сезонними продуктами, а не купувати тепличні несезонні смаколики.

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Smachno News підготував для вас список сезонних продуктів січня, які ви з легкістю можете знайти на прилавках магазинів та супермаркетів та ще й за помірною ціною.

Сезонні продукти січня або, що ж їсти зимою

– цикорій салатний

З цикорію салатного можна приготувати смачні та свіжі салати на обід або вечерю просто порвавши листя руками.

Цикорій салатний

– савойська капуста

Із савойської капусти можна приготувати як різноманітні свіжі салати, так і завернути в них традиційні українські голубці.

Савойська капуста

– червона капуста

З червоної капусти виходять смачні салати, якщо додати до неї сметанку або домашній майонез та трішки зеленого горошку.

Червона капуста

– брюссельська капуста

Найкраще цей продукт смакує з вершками та панірувальними сухарями обсмаженими на сковорідці. Також із брюссельської капусти виходять смачні овочеві супи.

Брюссельська капуста

– білокачанна капуста

З білокачанної капусти готують голубці, додають її у борщ або тушкують з м'ясом.

Білокачанна капуста

– цибуля шалот

Приготуйте з цибулі шалот засмажку до м'яса, цибулевий суп або наріжте до овочевого салату.

Цибуля шалот

– ріпа

З ріпи зазвичай готують салати з яйцем та домашнім майонезом або додають в овочеве рагу.

Ріпа фіолетова

– артишоки

Артишоки – дорогий продукт з яким потрібно бережно поводитись та вміти правильно їх почистити. Їх можна додавати до піци, готувати з вершками або консервувати.

Артишоки

– пастернак

Знаний коренеплід, який частенько недооцінюють. Приготуйте з нього та картоплі пюре, тушкуйте з іншими овочами або додавайте в салати – ви будете вражені чудовим поєднанням смаків у стравах.

Пастернак

– грейпфрути

З цього кисло-солодкого фрукта теж можна готувати салати, як фруктові, так і до обіднього столу.

Грейпфрути

– мандарини

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Солодкі мандарини додають у свіжі салати, фруктові салати та торти.

Мандарини Клементин

– апельсини

Апельсини використовують як у маринадах для птиці, начиняють ними качку, готують салати та навіть роблять цукати з їхньої шкірки.

Апельсини

– лимони

Лимони частенько використовують для маринаду, як соус до салатів, випікають тарти або просто додають у чай.

Лимони

– груші

З груш теж можна робити салати, вони чудово поєднуються зі свіжим листям шпинату, випікають солодкі тарти та торти, або відварюють у вині та подають з морозивом.

Груші

– айва

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Чудово підходить до м'яса, випічки, також з неї роблять варення або компоти.

Айва

– хурма

Найкраще смакує без термічної обробки у салатах, але з неї також можна робити варення та джеми.

Хурма Азербайджан

– гливи

Найкраще смакують у підливі або маринованими. Вправні господині готують з них пироги та додають у салати після термічної обробки.

Гливи