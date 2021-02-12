Очень вкусные шоколадные пирожные на День Валентина могут стать прекрасным дополнением к праздничному столу.

14 февраля – самый ожидаемый праздник для всех влюбленных. Шоколадные, бисквитные пирожные с кремом и шоколадной глазурью могут стать прекрасным подарком. Сладкий десерт, который вы с легкостью приготовите дома. Читайте также Кекси на 14 лютого – солодкий подарунок на День Валентина: рецепти Шоколадные пирожные Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 200 граммов сахара;

– 200 миллилитров молока 2,5%;

– 3 столовые ложки какао;

– 250 граммов муки;

– разрыхлитель;

– 1 чайная ложка соды. Шоколадные пирожные / Фото unsplash.com Для приготовления пирожных тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко, какао. Отдельно в миске смешайте муку с содой, добавьте разрыхлитель, переложите в миску с молоком, перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите тесто в форму, отправьте запекаться в течение 25-30 минут. Достаньте форму, разрежьте на порции. Бисквитные пирожные с кремом Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 200 граммов домашнего творога;

– 100 граммов сахара,

– 100 миллилитров молока 2,5%;

– 2 чайные ложки какао;

– 200 граммов муки;

– разрыхлитель. Бисквитные пирожные / Фото pexels.com Для приготовления бисквита тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко, какао, разрыхлитель, сахар, муку, перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите тесто в форму, отправьте запекаться в течение 15-20 минут. Достаньте форму, разрежьте на порции. Для приготовления крема творог взбейте блендером, добавьте сахар, перемешайте до однородной консистенции. Готовый бисквит разрежьте на части, смажьте кремом, сверху накройте верхним, украсьте глазурью.

Пирожные с шоколадной глазурью Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 200 миллилитров молока 2,5%;

– 3 чайные ложки какао;

– 200 граммов муки;

– разрыхлитель. Для приготовления смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко, какао, разрыхлитель, сахар, муку, перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите тесто в форму, отправьте запекаться в течение 25 минут. Достаньте форму, разрежьте на порции, украсьте шоколадной глазурью, измельченными орехами, фруктами. Пирожные с шоколадной глазурью / Фото unsplash.com Как приготовить глазурь Ингредиенты:

– 150 граммов шоколада;

– 100 граммов сливок 33%. В кастрюле на маленьком огне растопите шоколад, добавьте сливки, перемешайте до однородной консистенции, варите несколько минут до готовности. Горячим шоколадом украсьте пирожные. Приятного аппетита!