Как приготовить шоколадные пирожные на 14 февраля: простые рецепты
Очень вкусные шоколадные пирожные на День Валентина могут стать прекрасным дополнением к праздничному столу.
14 февраля – самый ожидаемый праздник для всех влюбленных. Шоколадные, бисквитные пирожные с кремом и шоколадной глазурью могут стать прекрасным подарком. Сладкий десерт, который вы с легкостью приготовите дома.
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Шоколадные пирожные
Шоколадные пирожные / Фото unsplash.com
- Для приготовления пирожных тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко, какао.
- Отдельно в миске смешайте муку с содой, добавьте разрыхлитель, переложите в миску с молоком, перемешайте до однородной консистенции.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите тесто в форму, отправьте запекаться в течение 25-30 минут.
- Достаньте форму, разрежьте на порции.
Бисквитные пирожные с кремом
Бисквитные пирожные / Фото pexels.com
- Для приготовления бисквита тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко, какао, разрыхлитель, сахар, муку, перемешайте до однородной консистенции.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите тесто в форму, отправьте запекаться в течение 15-20 минут.
- Достаньте форму, разрежьте на порции.
- Для приготовления крема творог взбейте блендером, добавьте сахар, перемешайте до однородной консистенции.
- Готовый бисквит разрежьте на части, смажьте кремом, сверху накройте верхним, украсьте глазурью.
Пирожные с шоколадной глазурью
- Для приготовления смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко, какао, разрыхлитель, сахар, муку, перемешайте до однородной консистенции.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите тесто в форму, отправьте запекаться в течение 25 минут.
- Достаньте форму, разрежьте на порции, украсьте шоколадной глазурью, измельченными орехами, фруктами.
Пирожные с шоколадной глазурью / Фото unsplash.com
Как приготовить глазурь
- В кастрюле на маленьком огне растопите шоколад, добавьте сливки, перемешайте до однородной консистенции, варите несколько минут до готовности.
- Горячим шоколадом украсьте пирожные. Приятного аппетита!
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