Надзвичайно смачні шоколадні тістечка на День Валентина можуть стати чудовим доповненням до святкового столу.

14 лютого – найочікуваніше свято для усіх закоханих. Шоколадні, бісквітні тістечка з кремом та шоколадною глазур'ю можуть стати чудовим подарунком. Солодкий десерт, який ви з легкість приготуєте вдома. Читайте також Кекси на 14 лютого – солодкий подарунок на День Валентина: рецепти Шоколадні тістечка Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 200 грамів цукру;

– 200 мілілітрів молока 2,5%;

– 3 столові ложки какао;

– 250 грамів борошна;

– розпушувач;

– 1 чайна ложка соди. Шоколадні тістечка/ Фото unsplash.com Для приготування тістечок ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте яйця з цукром, додайте молоко, какао. Окремо у мисці змішайте борошно з содою, додайте розпушувач, викладіть у миску з молоком, перемішайте до однорідної консистенції. Розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть тісто у форму, відправте запікатись протягом 25-30 хвилин. Дістаньте форму, розріжте на порції. Бісквітні тістечка з кремом Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 200 грамів домашнього сиру;

– 100 грамів цукру;

– 100 мілілітрів молока 2,5%;

– 2 чайні ложки какао;

– 200 грамів борошна;

– розпушувач. Бісквітні тістечка/ Фото pexels.com Для приготування бісквіту ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте яйця з цукром, додайте молоко, какао, розпушувач, цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть тісто у форму, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин. Дістаньте форму, розріжте на порції. Для приготування крему домашній сир збийте блендером, додайте цукор, перемішайте до однорідної консистенції. Готовий бісквіт розріжте на частини, змастіть кремом, зверху накрийте верхнім, задекоруйте глазур'ю. Тістечка з шоколадною глазур'ю Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 200 мілілітрів молока 2,5%;

– 3 чайні ложки какао;

– 200 грамів борошна;

– розпушувач. Для приготування змішайте яйця з цукром, додайте молоко, какао, розпушувач, цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть тісто у форму, відправте запікатись протягом 25 хвилин. Дістаньте форму, розріжте на порції, задекоруйте шоколадною глазур'ю, подрібненими горіхами, фруктами. Тістечка з шоколадною глазур'ю/ Фото unsplash.com Як приготувати глазур Інгредієнти:

– 150 грамів шоколаду;

– 100 грамів вершків 33%. У каструлі на маленькому вогні розтопіть шоколад, додайте вершки, перемішайте до однорідної консистенції, варіть декілька хвилин до готовності. Гарячим шоколадом задекоруйте тістечка. Смачного!