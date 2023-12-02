Шоколад в этом рецепте выступает в разных ролях – в тесте, конечно, есть какао-порошок, отвечающий за темно-коричневый цвет, и вкрапление шоколада. Во время выпечки они частично тают в духовке и делают штолен сочным.

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Как приготовить шоколадный штолен

Время : 3 часа 50 минут

: 3 часа 50 минут Порций: 6

Ингредиенты для марципана:

– 100 граммов сахарной пудры;

– 100 граммов миндаля;

– 2 яичных белка;

– 3 миллилитра миндальной эссенции. Что нужно для штолена:

– 450 граммов пшеничной муки;

– 200 миллилитров молока;

– 150 граммов сахара;

– 100 граммов масла;

– 25 граммов какао;

– 21 грамм прессованных дрожжей;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 2 грамма соли. Ингредиенты для начинки:

– 100 граммов шоколада;

– 100 граммов грецких орехов;

– 100 граммов рома;

– 200 граммов смеси сухофруктов. Для смазки нужно:

– 80 граммов сахарной пудры;

– 40 граммов масла.

Приготовление:

Залейте миндаль крутым кипятком. Когда остынет, слейте воду, а орехи почистите от кожицы. В чашу блендера выложите бланшированный миндаль, белки, сахарную пудру, миндальную эссенцию и перебейте до однородной массы. Разделите ее на 2 части, сформируйте из них колбаски, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник. Тем временем в миску выложите дрожжи, 1 столовую ложку сахара, 4 столовых ложки муки, залейте теплым молоком и размешайте. Оставьте опару в теплом месте на 30 – 40 минут. Далее всыпьте в опару оставшийся сахар, ванильный сахар, какао-порошок и перемешайте. Добавьте просеянную муку, мягкое сливочное масло и замешивайте тесто в течение 7 – 10 минут. Накройте пищевой пленкой, проделайте в ней проколы и поставьте в теплое место на 1,5 – 2 часа. Для начинки смешайте предварительно замоченные на несколько дней в роме или коньяке сухофрукты, измельченные орешки и шоколад. Вмешайте их в тесто. Тесто разделите на 2 части, сделайте из них овальные лепешки. На середину каждой положите марципановые колбаски, оберните их тестом и защипайте края, сформировав штолены. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и оставьте на 15 минут. Затем поместите штолены в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 – 45 минут. Готовые штолены еще горячими смажьте сливочным маслом комнатной температуры и щедро посыпьте сахарной пудрой.

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