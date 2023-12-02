Шоколад у цьому рецепті виступає в різних ролях – в тісті, звичайно, є какао-порошок, який відповідає за темно-коричневий колір, та вкраплення шоколаду. Під час випікання вони частково тануть у духовці та роблять штолен соковитим.
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Як приготувати шоколадний штолен
- Час: 3 години 50 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Залийте мигдаль окропом. Коли остигне, злийте воду, а горіхи почистьте від шкірочки.
- У чашу блендера викладіть бланшований мигдаль, білки, цукрову пудру, мигдалеву есенцію й перебийте до однорідної маси. Розділіть її на 2 частини, сформуйте з них ковбаски, загорніть у харчову плівку й покладіть у холодильник.
- Тим часом у миску викладіть дріжджі, 1 столову ложку цукру, 4 столові ложки борошна, залийте теплим молоком і розмішайте. Залиште опару в теплому місці на 30 – 40 хвилин.
- Далі всипте в опару решту цукру, ванільний цукор, какао-порошок і перемішайте. Додайте просіяне борошно, м'яке вершкове масло й замішуйте тісто впродовж 7 – 10 хвилин. Накрийте харчовою плівкою, зробіть у ній проколи та поставте в тепле місце на 1,5 – 2 години.
- Для начинки змішайте попередньо замочені на кілька днів у ромі або коньяку сухофрукти, подрібнені горішки й шоколад. Вмішайте їх в тісто.
- Тісто розділіть на 2 частини, зробіть із них овальні коржики. На середину кожного покладіть марципанові ковбаски, обгорніть їх тістом і защипайте краї, сформувавши штолени.
- Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і залиште на 15 хвилин. Потім помістіть штолени у духовку, розігріту до 180 градусів на 40 – 45 хвилин.
- Готові штолени ще теплими змастіть вершковим маслом кімнатної температури та щедро посипте цукровою пудрою.