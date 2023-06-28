Замораживание черники – хороший способ сохранить ценные пищевые ценности этих ягод. Таковой метод их сохранения значит, что они не теряют собственных ценных элементов и вкуса.

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Предварительная обработка

Тщательно переберите ягоды от испортившихся листьев и плодов. Чернику перед замораживанием необходимо тщательно вымыть. Затем выложите ее на бумажное полотенце и дайте высохнуть.

Как правильно заморозить чернику, чтобы сохранить вкус

Целые ягоды

Высыпьте чернику в один слой на противень, застеленный бумажными полотенцами, и поставьте в морозилку минимум на час. Переложите замороженную чернику в контейнер. Также ягоды черники можно заморозить в сахарном сиропе, чтобы они не потеряли форму и вкус. Прямо перед тем, как поместить их в морозилку, обильно посыпьте сахаром. Таким образом, лучше сохранится форма, цвет и аромат.

Великолепная ягода / Фото unsplash

Перемятая черника

Еще один способ замораживания ягод – размять их вилкой с добавлением сахара. Приготовленные таким образом ягоды занимают меньше места в морозилке. Они идеально подходят для приготовления сладкого завтрака, как дополнение к овсяной каше или десертам.





Сколько можно хранить замороженную чернику ? Замороженную чернику можно хранить в морозилке до 1 года.

Что делать с замороженными ягодами?

Замороженная черника прекрасно подходит как дополнение к тортам, кексам, круассанам и другой сладкой выпечке. Просто распределите ее по поверхности сырого теста и поставьте противень в духовку.

Также ягоды можно добавлять в десертах таких, как мороженое желе и коктейли. Ими можно начинить вареники или посыпать сырники.