Замораживание черники – хороший способ сохранить ценные пищевые ценности этих ягод. Таковой метод их сохранения значит, что они не теряют собственных ценных элементов и вкуса.
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Предварительная обработка
Тщательно переберите ягоды от испортившихся листьев и плодов. Чернику перед замораживанием необходимо тщательно вымыть. Затем выложите ее на бумажное полотенце и дайте высохнуть.
Как правильно заморозить чернику, чтобы сохранить вкус
Целые ягоды
Высыпьте чернику в один слой на противень, застеленный бумажными полотенцами, и поставьте в морозилку минимум на час. Переложите замороженную чернику в контейнер. Также ягоды черники можно заморозить в сахарном сиропе, чтобы они не потеряли форму и вкус. Прямо перед тем, как поместить их в морозилку, обильно посыпьте сахаром. Таким образом, лучше сохранится форма, цвет и аромат.
Великолепная ягода / Фото unsplash
Перемятая черника
Сколько можно хранить замороженную чернику?
Что делать с замороженными ягодами?
Замороженная черника прекрасно подходит как дополнение к тортам, кексам, круассанам и другой сладкой выпечке. Просто распределите ее по поверхности сырого теста и поставьте противень в духовку.
Также ягоды можно добавлять в десертах таких, как мороженое желе и коктейли. Ими можно начинить вареники или посыпать сырники.