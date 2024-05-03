Такої не буде ні в кого: як сучасно прикрасити паску на Великдень

Декорувати паски зовсім не складно. Ба більше, до цього можна залучити дітей – їм точно сподобається.
Варто спробувати З ними ваша паска буде найгарнішою: як просто зробити шоколадні гнізда
Як гарно задекорувати паски
Спершу потрібно викласти на паски глазур. А потім викласти декор:
- гілочки розмарину + сухі скибочки апельсина + тістечко макарон;
- сухофрукти + горіхи + зірочки анісу + паличка кориці;
- чайні трояндочки + звичайні трояндочки + макарон + меренги.
Такі паски вразять всіх / Фото editorsandbeauty
Тістечка макарони, меренги або маршмелоу закріплюйте за допомогою зубочисток. Це дасть можливість розташувати декор під будь-яким кутом.
Якщо хочеться поставити скибочку апельсина вертикально, у верхівці паски треба зробити ножем невеликий надріз і вставити скибочку вже в нього.
Цей декор дуже гарний, але простий / Фото editorsandbeauty
Де взяти декор
- Розмарин продається в супермаркетах у відділі зелені.
- Тістечка-макарони теж шукайте в супермаркетах – вони продаються як розфасованими, так і у відділі кулінарії.
- Меренги ж можна знайти в кав'ярнях, проте в кондитерських відділах супермаркетів вони теж бувають.
- Чайні трояндочки є в чайних крамницях та інтернет-магазинах.
- Крім чайних, можна також використовувати завчасно засушені звичайні троянди.
- Апельсинові сухі скибочки часто продаються у крамницях з горіхами й сухофруктами. Також можна купити пакунок апельсинових чипсів.