До вашої уваги добірка рецептів смачних і корисних супів із зеленої сочевиці. Як їх правильно готувати – читайте далі у матеріалі.

Сочевиця є джерелом багатьох поживних речовин, особливо рослинного білка, тому її включають до раціону здорового харчування та дієт. Smachno News підготував добірку рецептів супів із зеленої сочевиці, які ви з легкістю приготуєте вдома. Читайте також Овочеві супи-детокс з сочевицею, броколі, морквою та імбиром: домашні рецепти Суп із зеленої сочевиці з овочами Суп із зеленої сочевиці з овочами Інгредієнти:

– 100 грамів зеленої сочевиці;

– 100 грамів селери;

– 100 грамів моркви;

– 100 грамів цибулі;

– петрушка;

– сіль, перець;

– часник. Для приготування супу помийте та почистіть моркву, цибулю, наріжте кубиками, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. У каструлю з водою викладіть цибулю, моркву, селеру, додайте сіль, перець, варіть на середньому вогні 20-25 хвилин. Ретельно промийте сочевицю, додайте у каструлю з супом, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть під кришкою 10-15 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки. Суп із зеленої сочевиці з помідорами Суп із сочевиці з томатами Інгредієнти:

– 150 грамів зеленої сочевиці;

– 200 грамів картоплі;

– 100 грамів моркви;

– 2 помідори;

– 100 грамів цибулі;

– 100 грамів солодкого червоного перцю;

– 2 ст. л соняшникової олії;

– петрушка;

– сіль, перець. Для приготування супу ретельно промийте сочевицю. У каструлі з водою варіть 20 хвилин до готовності. Помийте, почистіть картоплю, перець, наріжте кубиками, моркву, цибулю, наріжте соломкою. Помідори почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці. На соняшниковій олії обсмажте на пательні моркву, цибулю до золотистої скоринки, додайте помідори, тушкуйте 3-5 хвилин до готовності. У каструлю з сочевицею викладіть картоплю, тушковані овочі, додайте сіль, перець, варіть на середньому вогні 20 хвилин до готовності. Суп із зеленої сочевиці з мідіями Суп із сочевиці з мідіями Інгредієнти:

– 200 грамів зеленої сочевиці;

– 100 грамів мідій (очищені заморожені);

– 100 грамів моркви;

– 150 грамів цибулі;

– 2 ст. л соняшникової олії;

– петрушка;

– сіль, перець. Ретельно помийте сочевицю, у каструлі з водою варіть 20-25 хвилин до готовності. Помийте, почистіть від шкірки картоплю, наріжте кубиками, моркву, цибулю, наріжте соломкою. На пательні обсмажте цибулю з морквою до золотистої скоринки. У каструлю з сочевицею додайте кубики картоплі, цибулю, моркву. Розморозьте заздалегідь очищені мідії, ретельно промийте водою. Викладіть у киплячу воду, додайте сіль, варіть на маленькому вогні 4 хвилини, викладіть на тарілку. Важливо! Якщо залишити мідії в каструлі, вони стануть гумовими. Овочі, картоплю з цибулею подрібніть у блендері. У суп-пюре додайте готові мідії. Читайте також Суп-пюре з броколі та цвітної капусти: домашні рецепти Суп із зеленої сочевиці з грибами Суп із сочевиці з грибами Інгредієнти:

– 100 грамів зеленої сочевиці;

– 100 грамів картоплі;

– 100 грамів моркви;

– 100 грамів цибулі;

– 50 грибів (печериці);

– петрушка;

– сіль, перець. Для приготування супу ретельно промийте сочевицю, поставте на вогонь каструлю з водою, варіть сочевицю на середньому вогні 15-20 хвилин. Помийте, почистіть моркву, цибулю, наріжте кубиками, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. Гриби помийте, наріжте скибочками, додайте до цибулі, тушкуйте декілька хвилин. Картоплю помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. У каструлю з водою викладіть цибулю, моркву з грибами, додайте картоплю, сіль, перець, варіть на середньому вогні 20-25 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, задекоруйте подрібненою петрушкою. Суп-пюре із зеленої сочевиці з куркою Суп із сочевиці з куркою Інгредієнти:

– 150 грамів зеленої сочевиці;

– 200 грамів картоплі;

– 100 грамів моркви;

– 150 курячого філе;

– 100 грамів цибулі;

– 2 ст. л соняшникової олії;

– петрушка;

– сіль, перець; Для приготування супу ретельно промийте сочевицю, поставте на вогонь каструлю з водою, варіть сочевицю на середньому вогні 15-20 хвилин. Помийте та почистіть моркву, цибулю, наріжте кубиками, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. Куряче філе наріжте скибочками, обсмажте на пательні до готовності. Картоплю помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. У каструлю з водою викладіть цибулю, моркву, картоплю, сіль, перець, варіть на середньому вогні 20-25 хвилин до готовності. У блендері подрібніть овочі у суп-пюре. Викладіть на тарілку, додайте скибочки курячого філе. Смачного!