Як приготувати суп із зеленої сочевиці: рецепти на будь-який смак
До вашої уваги добірка рецептів смачних і корисних супів із зеленої сочевиці. Як їх правильно готувати – читайте далі у матеріалі.
Сочевиця є джерелом багатьох поживних речовин, особливо рослинного білка, тому її включають до раціону здорового харчування та дієт. Smachno News підготував добірку рецептів супів із зеленої сочевиці, які ви з легкістю приготуєте вдома.
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Суп із зеленої сочевиці з овочами
Суп із зеленої сочевиці з овочами
- Для приготування супу помийте та почистіть моркву, цибулю, наріжте кубиками, обсмажте на пательні до золотистої скоринки.
- У каструлю з водою викладіть цибулю, моркву, селеру, додайте сіль, перець, варіть на середньому вогні 20-25 хвилин. Ретельно промийте сочевицю, додайте у каструлю з супом, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть під кришкою 10-15 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки.
Суп із зеленої сочевиці з помідорами
Суп із сочевиці з томатами
- Для приготування супу ретельно промийте сочевицю. У каструлі з водою варіть 20 хвилин до готовності.
- Помийте, почистіть картоплю, перець, наріжте кубиками, моркву, цибулю, наріжте соломкою. Помідори почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці.
- На соняшниковій олії обсмажте на пательні моркву, цибулю до золотистої скоринки, додайте помідори, тушкуйте 3-5 хвилин до готовності.
- У каструлю з сочевицею викладіть картоплю, тушковані овочі, додайте сіль, перець, варіть на середньому вогні 20 хвилин до готовності.
Суп із зеленої сочевиці з мідіями
Суп із сочевиці з мідіями
- Ретельно помийте сочевицю, у каструлі з водою варіть 20-25 хвилин до готовності.
- Помийте, почистіть від шкірки картоплю, наріжте кубиками, моркву, цибулю, наріжте соломкою.
- На пательні обсмажте цибулю з морквою до золотистої скоринки.
- У каструлю з сочевицею додайте кубики картоплі, цибулю, моркву.
- Розморозьте заздалегідь очищені мідії, ретельно промийте водою. Викладіть у киплячу воду, додайте сіль, варіть на маленькому вогні 4 хвилини, викладіть на тарілку. Важливо! Якщо залишити мідії в каструлі, вони стануть гумовими.
- Овочі, картоплю з цибулею подрібніть у блендері. У суп-пюре додайте готові мідії.
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Суп із зеленої сочевиці з грибами
Суп із сочевиці з грибами
- Для приготування супу ретельно промийте сочевицю, поставте на вогонь каструлю з водою, варіть сочевицю на середньому вогні 15-20 хвилин.
- Помийте, почистіть моркву, цибулю, наріжте кубиками, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. Гриби помийте, наріжте скибочками, додайте до цибулі, тушкуйте декілька хвилин.
- Картоплю помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. У каструлю з водою викладіть цибулю, моркву з грибами, додайте картоплю, сіль, перець, варіть на середньому вогні 20-25 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте подрібненою петрушкою.
Суп-пюре із зеленої сочевиці з куркою
Суп із сочевиці з куркою
- Для приготування супу ретельно промийте сочевицю, поставте на вогонь каструлю з водою, варіть сочевицю на середньому вогні 15-20 хвилин.
- Помийте та почистіть моркву, цибулю, наріжте кубиками, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. Куряче філе наріжте скибочками, обсмажте на пательні до готовності.
- Картоплю помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. У каструлю з водою викладіть цибулю, моркву, картоплю, сіль, перець, варіть на середньому вогні 20-25 хвилин до готовності. У блендері подрібніть овочі у суп-пюре. Викладіть на тарілку, додайте скибочки курячого філе. Смачного!
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