Пастернак имеет утонченный аромат, который несколько похож на петрушку и сельдерей. Его можно использовать в различных блюдах: от крем-супов до жареных овощей и даже в десертах, таких как пироги и кексы. Существует много разных сортов пастернака, которые отличаются по цвету, форме и вкусу.

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Рецепт крем-супа с пастернаком

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Такая вкуснятина / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 2 корня пастернака;

– 1 луковица;

– 840 грамм консервированной фасоли;

– 20 грамм шалфея;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 лавровый лист;

– 1 литр овощного бульона.

Приготовление:

Помойте и очистите овощи. Лук и пастернак мелко нарежьте. Фасоль отцедите и поместите на сито, чтобы убрать лишнюю влагу. В глубокой кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте в течение лук и пастернак. Они должны стать мягкими. Добавьте в кастрюлю бульон, фасоль, лавровый лист и веточку шалфея. Тушите еще 15 минут. Уберите из супа лавровый лист. Перебейте все овощи блендером и подавайте суп горячим.

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