Пастернак имеет утонченный аромат, который несколько похож на петрушку и сельдерей. Его можно использовать в различных блюдах: от крем-супов до жареных овощей и даже в десертах, таких как пироги и кексы. Существует много разных сортов пастернака, которые отличаются по цвету, форме и вкусу.
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Рецепт крем-супа с пастернаком
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Такая вкуснятина / Фото unsplash
Приготовление:
- Помойте и очистите овощи.
- Лук и пастернак мелко нарежьте.
- Фасоль отцедите и поместите на сито, чтобы убрать лишнюю влагу.
- В глубокой кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте в течение лук и пастернак. Они должны стать мягкими.
- Добавьте в кастрюлю бульон, фасоль, лавровый лист и веточку шалфея. Тушите еще 15 минут.
- Уберите из супа лавровый лист.
- Перебейте все овощи блендером и подавайте суп горячим.