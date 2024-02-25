Пастернак має витончений аромат, який дещо схожий на петрушку та селеру. Його можна використовувати у різних стравах: від крем-супів до смажених овочів і навіть у десертах, таких як пироги та кекси. Існує багато різних сортів пастернаку, які відрізняються за кольором, формою та смаком.

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Рецепт крем-супу з пастернаком

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Суп з пастернакомТака смакота / Фото unsplash

Приготування:

  1. Помийте та очистіть овочі.
  2. Цибулю та пастернак дрібно наріжте.
  3. Квасолю відцідіть та помістіть на сито, щоб прибрати зайву вологу.
  4. У глибокій каструлі з товстим дном розігрійте олію та обсмажте протягом цибулю та пастернак. Вони повинні стати м’якими.
  5. Додайте у каструлю бульйон, квасолю, лавровий лист та гілочку шавлії. Тушкуйте ще 15 хвилин.
  6. Приберіть з супу лавровий лист.
  7. Перебийте всі овочі блендером та подавайте суп гарячим.