Пастернак має витончений аромат, який дещо схожий на петрушку та селеру. Його можна використовувати у різних стравах: від крем-супів до смажених овочів і навіть у десертах, таких як пироги та кекси. Існує багато різних сортів пастернаку, які відрізняються за кольором, формою та смаком.

До теми Що приготувати із замороженої малини: неймовірний мус – він прикрасить сірі будні

Рецепт крем-супу з пастернаком

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Така смакота / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 корені пастернаку;

– 1 цибулина;

– 840 грамів консервованої квасолі;

– 20 грамів шавлії;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 лавровий лист;

– 1 літр овочевого бульйону.

Приготування:

Помийте та очистіть овочі. Цибулю та пастернак дрібно наріжте. Квасолю відцідіть та помістіть на сито, щоб прибрати зайву вологу. У глибокій каструлі з товстим дном розігрійте олію та обсмажте протягом цибулю та пастернак. Вони повинні стати м’якими. Додайте у каструлю бульйон, квасолю, лавровий лист та гілочку шавлії. Тушкуйте ще 15 хвилин. Приберіть з супу лавровий лист. Перебийте всі овочі блендером та подавайте суп гарячим.

Дізнайтеся деталі: як приготувати манку без грудочок.