Пастернак має витончений аромат, який дещо схожий на петрушку та селеру. Його можна використовувати у різних стравах: від крем-супів до смажених овочів і навіть у десертах, таких як пироги та кекси. Існує багато різних сортів пастернаку, які відрізняються за кольором, формою та смаком.
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Рецепт крем-супу з пастернаком
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Така смакота / Фото unsplash
Приготування:
- Помийте та очистіть овочі.
- Цибулю та пастернак дрібно наріжте.
- Квасолю відцідіть та помістіть на сито, щоб прибрати зайву вологу.
- У глибокій каструлі з товстим дном розігрійте олію та обсмажте протягом цибулю та пастернак. Вони повинні стати м’якими.
- Додайте у каструлю бульйон, квасолю, лавровий лист та гілочку шавлії. Тушкуйте ще 15 хвилин.
- Приберіть з супу лавровий лист.
- Перебийте всі овочі блендером та подавайте суп гарячим.