Мак також додасть десерту цікавинки. Такий сирник цілком вартий святкового столу.
Варто спробувати Його подавали ще королеві Єлизаветі: рецепт розкішного вишневого пирога
Сирник з вишнями
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Масло розтопіть. У блендері подрібніть будь-яке печиво, влийте масло і перемішайте рукою. Викладіть масу на дно форми, зробіть бортики приблизно 5 сантиметрів і добре утрамбуйте.
- У каструлю насипте мак, залийте 50 мілілітрами води та варіть 15 хвилин. Процідіть мак і охолодіть.
- Для сирної маси з'єднайте сир, яйця, ванільний цукор і сметану. Збийте до однорідності блендером. Додайте крохмаль, манку, мак і добре перемішайте.
- Розігрійте духовку до 170 градусів. Влийте сирну масу на пісочну основу і випікайте приблизно 1 – 1,5 години. Залиште сирник у формі до повного охолодження.
- З вишні приберіть кісточки й збийте блендером до стану пюре. Додайте цукор, крохмаль і перемішайте. Варіть на середньому вогні 1 – 2 хвилини до загустіння. Охолодіть до кімнатної температури й викладіть на сирник. Відправте у холодильник на 1 – 2 години, а потім вийміть з форми.