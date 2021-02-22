Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом жареного тайского риса с креветками. Как правильно готовить – читайте в материале.

Жареный рис – популярное блюдо азиатской кухни, в частности в Таиланде. Его готовят из длиннозерного сорта риса с добавлением овощей, морепродуктов, специй, имбирем, соевым соусом и лаймом.

Евгений Клопотенко рекомендует добавить томат, чтобы блюдо было сочным, а перец чили – для остроты.

Читайте також Как приготовить вьетнамский суп Фо Бо: рецепт от Евгения Клопотенко

Рецепт тайского риса

Ингредиенты:

– 400 граммов креветок;

– 100 граммов риса (длиннозерный);

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 зубчик чеснока;

– корень имбиря;

– 2 лайма;

– 1 томат;

– 50-70 миллилитров соевого соуса (или рыбный соус);

– 1 яйцо;

– 3-4 столовые ложки подсолнечного масла;

– ½ чайной ложки перца чили (или несколько ломтиков чили);

– зеленый лук;

– 2-3 столовые ложки арахиса;

– соль, перец.