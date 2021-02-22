Тайский рис с креветками: рецепт от Евгения Клопотенко
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом жареного тайского риса с креветками. Как правильно готовить – читайте в материале.
Источник:Инстаграм Евгения Клопотенко
Жареный рис – популярное блюдо азиатской кухни, в частности в Таиланде. Его готовят из длиннозерного сорта риса с добавлением овощей, морепродуктов, специй, имбирем, соевым соусом и лаймом.
Евгений Клопотенко рекомендует добавить томат, чтобы блюдо было сочным, а перец чили – для остроты.
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Рецепт тайского риса
- Для приготовления тщательно помойте рис, залейте водой в соотношении 1: 2. Отварите в кастрюле с кипятком в течение пяти минут, оставьте под крышкой 15 минут.
- Лук очистите, нарежьте кольцами. Морковь, корень имбиря помойте, очистите от кожуры, нарежьте соломкой. Томат помойте, очистите, достаньте мягкую часть, измельчите ножом.
- В миске взбейте яйцо.
- Креветки помойте, очистите.
- Лайм помойте, натрите цедру на терке, выжмите сок.
- Перья зеленого лука помойте, измельчите ножом.
- На сковороде с разогретым маслом, вылейте яйцо, перемешайте. Далее – добавьте ломтики перца чили, морковь, лук, имбирь, креветки, цедру, сок лайма, готовьте 1-1,5 минуты.
- На сковороду выложите отваренный рис, томаты, добавьте соль, соевый соус, перемешайте, тушите до готовности.
- Выложите на тарелку, задекорируйте арахисом и луком. Приятного аппетита!
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