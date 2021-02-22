Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом смаженого тайського рису з креветками. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Смажений рис – популярна страва азійської кухні, зокрема у Таїланді. Страву готують з довгозернистого сорту рису з додаванням овочів, морепродуктів, спецій, імбиру, соєвим соусом та лаймом. Євген Клопотенко рекомендує додати томат, щоб страва була соковитою, а перець чилі – для гостроти. Читайте також Як приготувати в'єтнамський суп Фо Бо: рецепт від Євгена Клопотенка Рецепт тайського рису Інгредієнти:

– 400 грамів креветок;

– 100 грамів рису (довгозернистий);

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 зубчик часнику;

– корінь імбиру;

– 2 лайми;

– 1 томат;

– 50-70 мілілітрів соєвого соусу (або рибний соус);

– 1 яйце;

– 3-4 столові ложки соняшникової олії;

– ½ чайної ложки перцю чилі (або кілька скибочок чилі);

– зелена цибуля;

– 2-3 столові ложки арахісу;

– сіль, перець. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Klopotenko’s Recipes (@klopotenko_recipes) Для приготування ретельно помийте рис, залийте водою у співвідношенні 1:2. Відваріть у каструлі з окропом протягом п'яти хвилин, залиште під кришкою 15 хвилин. Цибулю почистіть, наріжте кільцями. Моркву, корінь імбиру помийте, почистіть від шкірки, наріжте соломкою. Томат помийте, почистіть, дістаньте м’яку частину, подрібніть ножем. У мисці збийте яйце. Креветки помийте, почистіть. Лайм помийте, натріть цедру на тертці, вичавіть сік. Пір'я зеленої цибулі помийте, подрібніть ножем. На пательні з розігрітою олією, вилийте яйце, перемішайте. Далі – додайте скибочки перцю чилі, моркву, цибулю та імбир, креветки, цедру, сік лайму, готуйте 1-1,5 хвилини. На пательню викладіть відварений рис, томати, додайте сіль, соєвий соус, перемішайте, тушкуйте до готовності. Викладіть на тарілку, задекоруйте арахісом та цибулею. Смачного!