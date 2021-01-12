Татьяна Литвинова отправилась на отдых в Мексику. Что больше всего поразило известную судью "Мастер Шеф" читайте в материале Smachno News.

Татьяна Литвинова поделилась впечатлениями и фотографиями с отдыха с поклонниками на своей странице в соцсети инстаграм.

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Татьяне очень понравилась столица и поразила интересная история страны: "Мексика рулит! Ну, очень нравится! Знакомство со столицей — Мехико в условиях пандемии не обременено комфортом. Еда и туалет — это проблема. Большинство улиц в центре перекрыты. Счастьем было побывать в кафедральном соборе" , — рассказала в посте.

Также Татьяна посетила небольшой живописный город Таско, поделилась фотографиями и рассказала, что рестораны открыты для посетителей.

Кроме того, Татьяна поделилась интересными традициями местных жителей в видео:

Напомним, кондитер Лиза Глинская рассказала о своем отдыхе в Египте.