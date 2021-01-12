Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповіла про свій відпочинок у Мексиці: фото
Тетяна Литвинова вирушила на відпочинок до Мексики. Що найбільше вразило відому суддю "Мастер Шеф" читайте у матеріалі Smachno News.
Тетяна Литвинова поділилась враженнями та фотографіями з відпочинку із шанувальниками на своїй сторінці в соцмережі інстаграм.
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Тетяні дуже сподобалась столиця і вразила цікава історія країни: "Мексика рулить! Ну, дуже подобається! Знайомство зі столицею – Мехіко в умовах пандемії необтяжене комфортом. Їжа і туалет – це проблема. Більшість вулиць в центрі перекриті. Щастям було побувати у кафедральному соборі", – йдеться у дописі.
Також Тетяна відвідала невеличке мальовниче місто Таско, поділилась фотографіями і розповіла, що ресторани відкриті для відвідувачів.
Крім того, Тетяна поділилась цікавими традиціями місцевих жителів у відео:
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