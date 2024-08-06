Він точно стане в пригоді взимку. Його приємна кислинка вас здивує.
Варто спробувати Будуть готові за 2 дні: рецепт фантастичних малосольних помідорів
Соус ткемалі
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- Аличу переберіть, приберіть хвостики, а плоди ретельно промийте. Видаліть кісточки.
- Покладіть аличу в каструлю з товстим дном, трохи розімніть, щоб виділився сік.
- Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння. Варіть ще 20 хвилин, після чого зніміть з вогню і дайте трохи вистигнути.
- Далі подрібніть аличу до однорідної маси за допомогою блендера. Поверніть суміш на вогонь та варіть на середньому вогні ще 10 хвилин.
- Додайте сіль, цукор і спеції. Скуштуйте та відрегулюйте до бажаного смаку.
- Часник почистьте та пропустіть через прес. Додайте у ткемалі, перемішайте і варіть на маленькому вогні ще 5 хвилин.
- Соус розлийте у банки та закрийте кришками. Переверніть, вкутайте ковдрою та залиште на добу до повного вистигання. Зберігайте в прохолодному місці.