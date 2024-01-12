Известный повар Джейми Оливер поделился своим рецептом. Чтобы приготовить томатный суп, вам нужно всего 15 минут.
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Рецепт томатного супа
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Зеленый лук нарежьте и положите в кастрюлю с 2 столовыми ложками растительного масла. Отрежьте у кинзы стебли и тоже отправьте их в кастрюлю. Добавьте очищенный и пропущенный через пресс чеснок. Поварите все на среднем огне 1 – 2 минуты.
- Добавьте консервированные перец и помидоры. Залейте кипятком, всыпьте рис и щепотку соли. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и варите еще 15 минут.
- Пока суп варится, порежьте помидоры черри пополам, а спелое авокадо – кусочками. Выложите на сервировочную доску или большую тарелку вместе с зеленым луком, листьями кинзы и измельченной фетой. Рядом положите чипсы.
- Готовый суп измельчите погружным блендером. Выжмите сок из одного лайма и добавьте его в суп. Перемешайте и подавайте с чипсами, кусочками авокадо, зеленью, фетой и ломтиками лайма.