Відомий кухар Джеймі Олівер поділився своїм рецептом. Щоб приготувати томатний суп, вам потрібно всього 15 хвилин.
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Рецепт томатного супу
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Зелену цибулю наріжте і покладіть у каструлю з 2 столовими ложками олії. Відріжте у кінзи стебла і теж відправте їх у каструлю. Додайте чищений і пропущений через прес часник. Поваріть все на середньому вогні 1 – 2 хвилини.
- Додайте консервовані перець та помідори. Залийте окропом, всипте рис і дрібку солі. Доведіть до кипіння, зменште вогонь, накрийте кришкою і варіть ще 15 хвилин.
- Поки суп вариться, поріжте помідори чері навпіл, а стигле авокадо – шматочками. Викладіть на сервірувальну дошку або велику тарілку разом із зеленою цибулею, листям кінзи та подрібненою фетою. Поруч покладіть чипси.
- Готовий суп подрібніть занурювальним блендером. Вичавіть сік з одного лайма та додайте його в суп. Перемішайте і подавайте з чипсами, шматочками авокадо, зеленню, фетою та скибками лайма.