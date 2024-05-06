Такий торт навіть не треба випікати, повідомляє Смачно 24. Замість коржів будуть шматочки крекера.
Варто спробувати Підійде навіть вчорашнє пюре: готуємо фантастичні картопляники з начинкою
Рецепт торта "Бите скло"
- Час: 3 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Добре збийте жирну сметану з цукровою пудрою до однорідності.
- Приготуйте желе згідно з інструкцією на пачці. Чотири з них поставте застигати в холодильник, а одне залиште у рідкому стані.
- Змішайте його зі сметаною та вилийте масу в глибоку миску.
- Подрібніть до сметани крекер, наріжте банан та апельсин шматочками.
- Змішайте всі інгредієнти. Застигле желе наріжте кубиками, додайте до солодкої маси та перемішайте.
- Викладіть сметанкову масу з желе та фруктами в тортівницю й відправте в холодильник до застигання.