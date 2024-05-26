По этому рецепту торт будет иметь вкус мороженого. Он вам точно понравится.
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Блинный торт со вкусом мороженого без выпекания
- Время: 2 часа
- Порций: 6
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Приготовление:
- Яйца соедините с 2 третями муки, сахаром и всыпьте щепотку соли. Постепенно влейте едва теплое молоко и просейте остаток муки. Добавьте растительное масло и оставьте на 15 минут.
- Жарьте блины до готовности, смазывая сковороду маслом.
- Обрежьте блины под размеры формы, а 4 блина оставьте, потому что они будут основой.
- Для крема в высокой посуде соедините охлажденные сливки, крем-сыр и сгущенное молоко. Взбейте до загустения и увеличения в объеме примерно 12 – 15 минут. Для уверенности можно добавить загуститель на основе желатина, чтобы крем держал форму.
- Соберите торт в кольце или форме. Вниз выложите по кругу 4 блина, которые не обрезали. В центр положите блинчик и поочередно выложите крем, клубнику, блины. Сверху на торт положите что-то тяжеленькое и оставьте в холодильнике для стабилизации на ночь.