За цим рецептом торт матиме смак морозива. Він вам точно сподобається.

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Млинцевий торт зі смаком морозива без випікання

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Дивіться відео, як готувати млинцевий торт:

Приготування:

  1. Яйця з'єднайте з 2 третинами борошна, цукром і всипте дрібку солі. Поступово влийте ледь тепле молоко і просійте залишок борошна. Додайте олію і залиште на 15 хвилин.
  2. Смажте млинці до готовності, змащуючи пательню олією.
  3. Обріжте млинці під розміри форми, а 4 млинці залиште, бо вони будуть основою.
  4. Для крему у високій посудині з'єднайте охолоджені вершки, крем-сир і згущене молоко. Збийте до загустіння і збільшення в обʼємі приблизно 12 – 15 хвилин. Для впевненості можна додати загущувач на основі желатину, щоб крем тримав форму.
  5. Зберіть торт в кільці або формі. Вниз викладіть по колу 4 млинці, які не обрізали. В центр покладіть млинець і почергово викладіть крем, полуницю, млинці. Зверху на торт покладіть щось важкеньке і залиште в холодильнику для стабілізації на ніч.