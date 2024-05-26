За цим рецептом торт матиме смак морозива. Він вам точно сподобається.
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Млинцевий торт зі смаком морозива без випікання
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Дивіться відео, як готувати млинцевий торт:
Приготування:
- Яйця з'єднайте з 2 третинами борошна, цукром і всипте дрібку солі. Поступово влийте ледь тепле молоко і просійте залишок борошна. Додайте олію і залиште на 15 хвилин.
- Смажте млинці до готовності, змащуючи пательню олією.
- Обріжте млинці під розміри форми, а 4 млинці залиште, бо вони будуть основою.
- Для крему у високій посудині з'єднайте охолоджені вершки, крем-сир і згущене молоко. Збийте до загустіння і збільшення в обʼємі приблизно 12 – 15 хвилин. Для впевненості можна додати загущувач на основі желатину, щоб крем тримав форму.
- Зберіть торт в кільці або формі. Вниз викладіть по колу 4 млинці, які не обрізали. В центр покладіть млинець і почергово викладіть крем, полуницю, млинці. Зверху на торт покладіть щось важкеньке і залиште в холодильнику для стабілізації на ніч.