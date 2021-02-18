Эктор Хименес-Браво поделился любимым рецептом творожной запеканки с фруктами, которую готовит дома. Побалуйте себя и своих близких!

Известный канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор ведущий, судья проектов "Мастер Шеф", "Мастер Шеф Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом творожной запеканки в инстаграм. Ароматный сладкий десерт легко и быстро готовится. Читайте также Вкусные сырники: простой рецепт от Евгения Клопотенко Рецепт творожной запеканки Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 3 яйца;

– 100 граммов сметаны;

– 120 граммов меда;

– 40 граммов изюма;

– 50 граммов кукурузного крахмала;

– ванильный сахар;

– щепотка соли;

– сливочное масло 82%;

– ягоды (на ваш вкус). Для приготовления запеканки в миске соедините творог со сметаной, добавьте соль, яйца, ванильный сахар, крахмал, мед, перемешайте до однородной консистенции. Взбейте блендером. Далее – добавьте изюм, перемешайте. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом. Выложите тесто, сверху выложите ягоды. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 35 минут. Готовую запеканку выложите на тарелку, украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита! Делюсь с вами крутым рецептом запеканки, которую лично просто обожаю, –прокомментировал Эктор Хименес-Браво. Рецепт творожной запеканки от Эктора Хименеса-Браво в видео: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)