Вкусная творожная запеканка: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Эктор Хименес-Браво поделился любимым рецептом творожной запеканки с фруктами, которую готовит дома. Побалуйте себя и своих близких!
Источник:Инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Известный канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор ведущий, судья проектов "Мастер Шеф", "Мастер Шеф Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом творожной запеканки в инстаграм. Ароматный сладкий десерт легко и быстро готовится.
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Рецепт творожной запеканки
- Для приготовления запеканки в миске соедините творог со сметаной, добавьте соль, яйца, ванильный сахар, крахмал, мед, перемешайте до однородной консистенции. Взбейте блендером. Далее – добавьте изюм, перемешайте.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом. Выложите тесто, сверху выложите ягоды.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 35 минут.
- Готовую запеканку выложите на тарелку, украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Делюсь с вами крутым рецептом запеканки, которую лично просто обожаю, –прокомментировал Эктор Хименес-Браво.
Рецепт творожной запеканки от Эктора Хименеса-Браво в видео:
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