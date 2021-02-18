Смачна сирна запіканка: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Ектор Хіменес-Браво поділився улюбленим рецептом сирної запіканки з фруктами, яку готує вдома. Побалуйте себе та своїх близьких!
Джерело:Інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Відомий канадський та український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, ведучий та суддя проєктів "Мастер Шеф", "Мастер Шеф Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом сирної запіканки в інстаграмі. Ароматний десерт легко й швидко готується.
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Рецепт сирної запіканки
- Для приготування запіканки в мисці з'єднайте домашній сир зі сметаною, додайте сіль, яйця, ванільний цукор, крохмаль, мед, перемішайте до однорідної консистенції. Збийте блендером. Далі додайте родзинки, перемішайте.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто, зверху на нього – ягоди.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте страву запікатись на 35 хвилин.
- Готову запіканку викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!
Ділюся з вами крутим рецептом запіканки, яку сам просто обожнюю, – прокоментував Ектор Хіменес-Браво.
Рецепт сирної запіканки від Ектора Хіменеса-Браво у відео:
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