Предприниматели и супруги Светлана и Ярослав Семенцы, возрождают в Украине давние кулинарные традиции и известный сувенир столицы – Киевское сухое варенье.

В селе Хотяновка (Киевской области) расположена небольшая семейная фабрика, где изготавливают сладости – сухое варенье, цукаты из фруктов, овощей и зефир.

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В 2015 году в семейной библиотеке нашли рецепт цукатов в старинной кулинарной книге "Подарок молодым хозяйкам" Елены Молоховец, приобретенную случайно в 2008 году. В результате многих месяцев экспериментов, они создали собственную технологию приготовления цукатов.

В производстве цукатов используют сахар, а процесс приготовления длится около недели, затем цукаты отделяют от сиропа и сушат при специальной температуре. Срок их хранения – 6 месяцев.

Кроме того, предприниматели восстановили стилистику упаковки – старинные открытки с изображением Андреевской церкви, университетом Тараса Шевченко, Киево-Печерской лавры.

Сухое варенье было известно в Киеве как балабуховское сухое варенье, благодаря купцу по фамилии Балабуха.

Напомним, судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" и "МастерШеф. Профессионалы" выпустят совместную книгу с рецептами.