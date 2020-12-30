Київську кав'ярню Veterano Brownie, яка розташована на Подолі, показали в серіалі Rogue Trip на National Geographic.

Про це йдеться на сторінці власників кав'ярні Veterano Brownie у інстаграм.

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"Зйомки пройшли ще у 2019, але нарешті ми можемо розказати, що Veterano Brownie у кадрі найкрутішого світового мовника (за суб’єктивним рейтингом нас самих, що дивились NatGeo з дитинства", – йдеться у повідомленні.

За словами власників, знімальна група скуштувала українські брауні та була у захваті.

У телесеріалі Rogue Trip буде показана історія воєнного кореспондента та зірки американської журналістики Боба Вудрофа, який був поранений в Іраці, пройшов довгу реабілітацію та повернувся у професію. Також у серіалі можна побачити сина журналіста – Мака, який разом з батьком подорожують світом та досліджують Ефіопію, Папуа Нову Гвінею, Коломбо, Пакістан, Ліван та Україну. Вони шукають і показують в регіонах, які потрапляли на світові шпальти через війни та конфлікти, інші історії – про розвиток, створення і трансформацію.

Наразі серіал недоступний для перегляду в Україні, але власники обіцяють поділитися кадрами знімань, коли серіал стане доступним.

Rogue Trip: дивіться трейлер до телесеріалу

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