В Киеве 5 – 6 июня в 2021 году на арт-заводе "Платформа" состоится открытие сезона фестиваля Ulichnaya eda. Об этом сообщается на официальной странице фестиваля в фейсбук.

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В этом году на фестивале обустроят 60 зон фуд-корта, спортивные зоны, организуют развлекательную программу и мастер-классы для детей, а также откроют кинотеатр под открытым небом.

Свои блюда для гостей фестиваля будут готовить звездные шефы Chef's Corner – Юрий Ковриженко – посол украинской кухни в мире, Владимир Ташаев – автор кухни Eastman, бренд-шеф First Line Group, Ян Нгуен – шеф-повар Mahjong, Spelaya Kanareyka, Массимо Джеларти – ресторатор и джелатерье Gelarty ice cream studio&restaurant), Семин Илья и Гринчук Ольга – шеф-пекари Pie Spot Pizza).

Мороженое Massimo Gelarty/ Фото фейсбук Massimo Gelarty

На мероприятии будет готовить, по секретному рецепту, нежную курочку шеф из Японии (от Torisho). Также будут подавать бургеры с мясом от франко-итальянского бистро Blänke city bistro, десерты и коктейли на основе фермерского молока TASbio и блюда от ProCheese.

5 июня откроет фестиваль известная украинская рэп-певица Alyona Alyona, которая выступит с музыкальным DJ-сетом. В воскресенье на музыкальной сцене выступят: Миша Май Mazepa, Хороший, Плохой, Злой, adm: t, ANITA AVAKIAN, In White, Kyiv Live Duo, yogurt dj и VARTI.

Фестиваль 1,5 года не проводился из-за пандемии коронавируса.

Напомним, новое кулинарное шоу "МастерШеф. CELEBRITY" стартует этим летом – 12 июля.