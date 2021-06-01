У Києві 5-6 червня 2021 року на арт-заводі "Платформа" відбудеться відкриття сезону фестивалю Ulichnaya eda. Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у фейсбук.

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Цьогоріч на фестивалі облаштують 60 зон фуд-корту, спортивні зони, організують навчально-розважальну програму та майстер-класи для дітей, а також відкриють кінотеатр просто неба.

Свої страви для гостей фестивалю будуть готувати зіркові шефи Chef's Corner – Юрій Ковриженко – амбасадор української кухні у світі, Володимир Ташаєв – автор кухні Eastman, бренд-шеф First Line Group, Ян Нгуен – шеф-кухар Mahjong, Spelaya Kanareyka, Массімо Джеларті – ресторатор та джелатер’є Gelarty ice cream studio&restaurant), Сьомін Ілля та Гринчук Ольга – шеф-пекарі Pie Spot Pizza).

Морозиво Massimo Gelarty/ Фото фейсбук Massimo Gelarty

На заході готуватиме ніжну курочку, за секретним рецептом, шеф з Японії (від Torisho). Також подаватимуть бургери з м'ясом від франко-італійського бістро Blänke city bistro, десерти та коктейлі з фермерського молока TASbio та страви від ProCheese.

5 червня відкриє фестиваль відома українська реп-співачка Alyona Alyona, яка виступить з музичним DJ-сетом. У неділю на музичній сцені виступатимуть: Міша Май, Mazepa, Хороший, Плохой, Злой, adm:t, ANITA AVAKIAN, In White, Kyiv Live Duo, yogurt dj та VARTI.

Фестиваль не проводили 1,5 року через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, нове кулінарне шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" стартуватиме цього літа – 12 липня.