Для цих равликів навіть не треба замішувати тісто. Для них треба лише купити готове філо.

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Равлики з вишнями

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 6 листів тіста філо;

– 500 грамів заморожених вишень;

– 70 грамів масла;

– жовток;

– 30 грамів крохмалю;

– 100 грамів цукру;

– кориця за бажанням.

Дивіться відео, як готувати равлики з вишнями

Приготування:

Листи тіста філо попередньо розморозьте Заморожені вишні перекладіть в каструлю з товстим дном і додайте цукор та корицю. На маленькому вогні підігрійте вишні, щоб вони розтанули. Додайте крохмаль і варіть до загустіння, постійно помішуючи. Кожен лист змастіть розтопленим вершковим маслом. Охолоджену начинку викладіть на один край листа і закрутіть в рулет. Сформуйте равлики. Хвостики заховайте під низ. Зверху змастіть жовтком, присипте цукром і відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.

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