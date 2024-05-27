Для цих равликів навіть не треба замішувати тісто. Для них треба лише купити готове філо.
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Равлики з вишнями
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
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Приготування:
- Листи тіста філо попередньо розморозьте
- Заморожені вишні перекладіть в каструлю з товстим дном і додайте цукор та корицю. На маленькому вогні підігрійте вишні, щоб вони розтанули. Додайте крохмаль і варіть до загустіння, постійно помішуючи.
- Кожен лист змастіть розтопленим вершковим маслом. Охолоджену начинку викладіть на один край листа і закрутіть в рулет. Сформуйте равлики. Хвостики заховайте під низ.
- Зверху змастіть жовтком, присипте цукром і відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.