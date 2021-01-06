В Лондоне скончался знаменитый шеф-повар и основатель Le Gavroche Альбер Ру
О смерти шеф-повара сообщила семья.
4 января 2021 умер известный английский шеф-повар Альбер Ру. Об этом сообщается на официальном сайте Le Gavroche.
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"Семья Ру объявила о печальной кончине Альбера Ру, который некоторое время болел, в возрасте 85 лет 4 января 2021", – говорится в сообщении.
В 1967 году Альбер Ру со своим младшим братом Мишелем в Лондоне основали ресторан Le Gavroche.
"Он был наставником для многих людей в индустрии гостеприимства и настоящим вдохновением для поваров начинающих, включая со мной", – поделился в официальном сообщении сын Мишель Ру-младший.
Альбер Ру занимался не только развитием ресторанного дела. Также они с братом открыли мясной магазин и организовали выездной сервис ресторана. Кроме того, Альбер изобрел новую технологию приготовления пищи – блюдо готовят под большим давлением и мгновенно перемещают к вакуумной упаковки, такой метод сохраняет вкус продукта.
Сейчас рестораном Le Gavroche руководит – сын Мишель Ру-младший.
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