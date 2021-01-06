Про смерть шеф-кухаря повідомила сім'я.

4 січня 2021 року помер відомий англійський шеф-кухар Альбер Ру. Про це йдеться на офіційному сайті Le Gavroche.

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"Сім'я Ру оголосила про сумну кончину Альберта Ру, який деякий час хворів, у віці 85 років 4 січня 2021 року", – йдеться у повідомленні.

1967 року Альбер Ру зі своїм молодшим братом Мішелем у Лондоні заснували ресторан Le Gavroche.

"Він був наставником для багатьох людей в індустрії гостинності та справжнім натхненням для кухарів-початківців, включаючи зі мною", – поділився в офіційному повідомленні син Мішель Ру-молодший.

Альбер Ру займався не тільки розвитком ресторанної справи. Також з братом вони відкрили м'ясний магазин та організували виїзний сервіс ресторану. Крім того, Альбер винайшов нову технологію приготування харчів – страву готують під великим тиском й миттєво переміщують до вакуумної упаковки, такий метод зберігає смак продукту.

Наразі рестораном Le Gavroche керує син Мішель Ру-молодший.

8 жовтня 2020 року Альбер Ру відсвяткував ювілей – 85-річчя.

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