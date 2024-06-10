Все, що потрібно — це приготувати його на вогні, охолодити, а потім заморозити. Таке варення точно сподобається вашим близьким.

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Заморожене варення з ревеню

  • Час: 8 годин 20 хвилин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Почистьте ревінь і наріжте невеликими кубиками по 2 – 3 сантиметри.
  2. У каструлі на повільному вогні змішайте ревінь, цукор та воду. Готуйте, постійно помішуючи, близько 5 хвилин.
  3. Продовжуйте готувати, часто помішуючи, поки шматочки ревеню не розваляться. Коли суміш стане густою вимкніть вогонь. Цей процес триває від 15 до 30 хвилин.
  4. Спробуйте суміш на цукор і посолодіть за потреби. Якщо ви додали ще цукор, поверніть каструлю на плиту і проваріть ще трохи.
  5. Зніміть джем з вогню і дайте охолонути до кімнатної температури.
  6. Заповніть контейнери для морозильної камери джемом з ревеню, залишивши вільний простір на 2 сантиметри.
  7. Поставте контейнери у морозилку. Заморожений джем може зберігатись до 6 місяців.