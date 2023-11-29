Сладкие вареники готовили на вечерницы, куда сходилась молодежь на гадания. Это блюдо обязательно понравится всем, кто любит сладкое.
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Вареники с маком, курагой и миндалем – пошаговый рецепт
- Время: 2 часа
- Порций: 10
Приготовление:
- Высыпьте в широкую миску просеянную муку горкой. Сделайте небольшую ямку в муке, добавьте соль и влейте горячую воду и растительное масло. Замесите эластичное тесто и оставьте в теплом месте на 20 минут.
- Натрите на грубой терке миндаль, затем разотрите его в ступке.
- В миску с растертым миндалем добавьте сахар, мед и лимонный сок, перемешайте и поставьте в холодильник.
- Вымойте и замочите в горячей воде на несколько минут курагу. Затем мелко нарубите ее ножом или измельчите в блендере.
- Достаньте из холодильника миндаль и перемешайте его с курагой.
- Залейте кипятком на 10 минут мак, затем разотрите его в ступке и перемешайте с сахаром. Добавьте мак к остальной начинке.
- Раскатайте тесто в багет и нарежьте кусочками. С каждого кусочка раскатайте лепешку. Выложите на лепешки по столовой ложке начинки и сформуйте вареники.
- Варите вареники в подсоленной кипящей воде в течение 5 минут, после чего переложите на бумажное полотенце, а затем – на блюдо. Перед подачей полейте их смесью меда и оливкового масла, а сверху посыпьте миндальными лепестками.