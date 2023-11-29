Солодкі вареники готували на вечорниці, куди сходилася молодь на ворожіння. Ця страва обов'язково сподобається всім, хто любить солоденьке.

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Вареники з маком, курагою та мигдалем – покроковий рецепт

  • Час: 2 години
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Висипте в широку миску просіяне борошно гіркою. Зробіть невелику ямку в борошні, додайте туди сіль і влийте гарячу воду та рослинну олію. Замісіть еластичне тісто та залиште його в теплому місці на 20 хвилин.
  2. Натріть на грубій тертці мигдаль, а потім розітріть його в ступці.
  3. В миску з розтертим мигдалем додайте цукор, мед і лимонний сік, перемішайте та поставте в холодильник.
  4. Вимийте і замочіть в гарячій воді на кілька хвилин курагу. Потім дрібно нарубайте її ножем або подрібніть в блендері.
  5. Дістаньте з холодильника мигдаль і перемішайте його з курагою.
  6. Залийте окропом на 10 хвилин мак, потім розітріть його в ступці та перемішайте з цукром. Додайте мак до решти начинки.
  7. Розкачайте тісто в багет і наріжте шматочками. З кожного шматочка розкачайте корж. Викладіть на коржі по столовій ложці начинки та сформуйте вареники.
  8. Варіть вареники в підсоленій киплячій воді протягом 5 хвилин, після чого перекладіть на паперовий рушник, а потім – на блюдо. Перед подаванням полийте їх сумішшю меду та оливкової олії, а зверху посипте мигдалевими пелюстками.