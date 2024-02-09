Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів свій рецепт. Секретним інгредієнтом у ньому є горілка.
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Рецепт вергунів
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Приготування:
- Яйця змішайте зі сметаною, цукром та сіллю, додайте горілку і замісіть просте тісто. ️Воно має бути не дуже мʼяким, але й не дуже тугим.
- Дайте йому постояти у холоді хвилин 30 і далі тоненько розкачайте. ️Можна додавати борошно, якщо буде треба, але важливо слідкувати за консистенцією тіста.
- Наріжте тісто ромбиками, в середині зробіть розріз, через який протягніть один куточок.
- Смажте у фритюрі до золотистості. Готові вергуни щедро посипте цукровою пудрою.