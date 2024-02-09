Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів свій рецепт. Секретним інгредієнтом у ньому є горілка.

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Рецепт вергунів

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– дрібка солі;

– дрібка цукру;

– 100 грамів домашньої сметани (35%);

– 30 грамів горілки;

– 270 – 330 грамів борошна;

– 500 грамів олії для смаження;

– 100 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Яйця змішайте зі сметаною, цукром та сіллю, додайте горілку і замісіть просте тісто. ️Воно має бути не дуже мʼяким, але й не дуже тугим. Дайте йому постояти у холоді хвилин 30 і далі тоненько розкачайте. ️Можна додавати борошно, якщо буде треба, але важливо слідкувати за консистенцією тіста. Наріжте тісто ромбиками, в середині зробіть розріз, через який протягніть один куточок. Смажте у фритюрі до золотистості. Готові вергуни щедро посипте цукровою пудрою.

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