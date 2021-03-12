С приходом весны мы должны взбодриться и почувствовать больше энергии. Взамен чувствуем себя слабыми и чаще хватаем различные вирусы. Это – признак гиповитаминоза. Не удивительного: мы провели много времени в закрытых помещениях, солнце видели преимущественно по телевизору. И наш традиционный рацион зимой не богат витаминами. Как помочь организму пережить период межсезонья – читайте дальше.

Как проявляется гиповитаминоз

Наша главная задача в весенний период – избежать гиповитаминоза. Признаками недостатка витаминов являются:

обострение хронических заболеваний.

снижение работоспособности.

хроническая усталость.

частые головные боли.

бессонница или, наоборот, сонливость.

"заеды" на губах, которые долго не заживают.

синяки на теле, появляются "ниоткуда" (от малейшего удара).

сухость волос, кожи и ногтей.

частые и длительные простуды, при этом респираторные симптомы, например кашель, насморк и повышенная температура тела, держатся около недели.

Внимание! Если есть подозрение, что плохое самочувствие является проявлением какого-либо заболевания, проконсультируйтесь с семейным врачом. При необходимости он назначит вам дополнительные обследования.

Если рацион несбалансирован, продукты подобраны неправильно, из-за чего и возник дефицит тех или иных питательных веществ, необходимых для нормального функционирования организма – такой гиповитаминоз называют "первичным". А вот когда витамины поступают в организм в достаточном количестве, однако плохо ним усваиваются (например, из-за заболевания кишечника или приема некоторых лекарств), это "вторичный" гиповитаминоз.

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Многие люди начинают с февраля – марта принимать витаминные комплексы. Хорошее решение – если эти препараты назначил врач. Ведь самостоятельно, «на глаз», вы не определите, каких витаминов вам не хватает, а вот их избыток приведет к серьезным проблемам со здоровьем.

Например, принимая в чрезмерных количествах витамин Е, вы рискуете получить перелом буквально "на ровном месте" – кости станут хрупкими и хуже будут выдерживать нагрузки. Избыток витамина А приводит к нарушению в работе почек, а избыток витамина С провоцирует аллергические реакции и стойкое повышение кровяного давления.

Кроме того, принимая аптечные витамины, не забывайте, что они – лишь вспомогательное средство. Таблетками вы не замените основные приемы пищи. Организм нуждается в здоровой, питательной пище в оптимальном количестве – с учетом возраста, веса, пола, общего физического состояния.



Аптечные витамины / Фото Shutterstock

"Гипо-" и "авитаминоз" часто путают, однако это различные патологические состояния. Гиповитаминоз (витаминная недостаточность) развивается при дефиците тех или иных витаминов. Игнорировать его не следует. Ведь из-за нехватки витаминов страдает иммунитет (в частности, вы чаще простужаетесь) и ухудшается внешний вид (начинают сечься и выпадать волосы, шелушится кожа).

Авитаминоз развивается, если определенные витамины какое-то время вообще не поступают в организм. Если это витамин С – развивается цинга. Без аскорбиновой кислоты коллаген, отвечающий за состояние нашей кожи, кровеносных сосудов, костей, десен и зубов, не синтезируется и соединительные ткани теряют свою прочность. Как следствие, начинают расшатываться и выпадать зубы. При отсутствии витамина А возникает куриная слепота: человек постепенно теряет способность хорошо видеть в сумерках и при недостаточном освещении.

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Откуда в организм поступают витамины

Большинство витаминов мы получаем из овощей, фруктов и ягод. А некоторые уникальные содержатся только в продуктах животного происхождения – рыбе, яйцах, сырах, молоке, печени и других субпродуктах и ​​особенно в мясе. Речь идет главным образом о витаминах группы В.



Курятина отлично сочетается с овощами / Фото Shutterstock

Возьмем, например, курятину. Это – прекрасный источник белка с высокой биодоступностью. (Вот почему употреблять куриное мясо советуют людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.) Кроме легко усваиваемых протеинов, курятина содержит железо, цинк, селен, калий, магний, натрий, фосфор, кальций, витамины А, С, Е и уже упомянутые витамины группы В:

Витамин В2 (рибофлавин), который укрепляет иммунитет, обеспечивает выработку эритроцитов (красных кровяных телец) и гормонов, в частности кортизола, обладает противовоспалительными свойствами и усиливает действие инсулина – гормона, который контролирует уровень глюкозы в крови.

Витамин В5 (пантотеновая кислота), участвует в производстве антител (специальных белков, которые помогают бороться с возбудителями инфекционных заболеваний), стероидных гормонов (кортизола, тестостерона, прогестерона и т.д.) и нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин. А еще пантотеновая кислота является важным соединением, которое снижает уровень "плохого" холестерина в крови, предотвращает преждевременное старение организма (появление морщин) и способствует регенерации кожи и слизистых оболочек. В основном недостаток витамина В5 проявляется кожными проблемами. Поэтому, если у вас повышенная сухость кожи, экзема, прыщи, пигментные пятна, возможно, причина – не в том, что квашеную капусту зимой вы ели чаще, чем мороженую клубнику (кстати, кислая капуста – настоящий клондайк минералов и витаминов). Может, вы просто потребляли мало мяса.

Витамин В6 (пиридоксин), который действует как антикоагулянт (разжижает кровь) и "гасит" воспалительные процессы в организме, предотвращая развитие сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно этот витамин показан диабетикам, ведь он уменьшает так называемый "карбонильный стресс", который связывают с возникновением осложнений этой болезни. При дефиците В6 иммунная функция снижается. Как следствие, человек становится более восприимчивым к инфекциям.

Витамин В9 (фолиевая кислота), который медики называют "стражем" нервной системы. Нехватка этого витамина особенно опасна для детей, находящихся в утробе матери: она провоцирует тяжелые врожденные пороки развития. Впрочем, фолиевая кислота нужна не только детям. На взрослых она действует как успокоительное и одновременно как тонизирующее средство, добавляя сил.

Витамин В12 (цианокобаламин). Его дефицит приводит к неврологическим нарушениям и анемии, проявляющихся как усталость, бессилие, подавленность, снижение концентрации внимания, когнитивные нарушения, покалывание и нездоровая бледность кожи.

Какое мясо – самое полезное

И здесь возникает вопрос: между всеми ли видами мяса можно поставить знак равенства?

От говядины, так же как от свинины и баранины, специалисты Министерства здравоохранения совсем отказываться не советуют, но рекомендуют ограничить их потребление до 500 граммов в неделю. Дело в том, что при регулярном потреблении красного мяса (особенно жареного и копченого) возрастает риск развития рака толстой кишки. Птица, имея не хуже пищевую ценность, считается более здоровым выбором.

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Если сравним курятину, скажем, с говядиной, то увидим, что содержание полезных веществ в них – практически одинаково, однако жира в курятине меньше, а ниацина (витамина В3), который отвечает за преобразования пищи в энергию, – больше.

Важно. Если заботитесь о здоровье своего сердца, ограничьте количество насыщенных жиров в рационе. Самой постной частью курятины является филе. И выбирать лучшее кусочки без кожуры: она содержит около 1,5 г насыщенных жиров на 85 граммов.



Польза курятины / Инфографика 24 канала

Как потреблять мясо, чтобы получить максимум пользы

Важно не только то, какие продукты мы потребляем, в каком количестве и как их готовим, но и когда мы едим. Диетологи отмечают: даже если вы едите полезное, но только раз в день – толку от этого не будет. Есть нужно маленькими порциями, но часто, 4 – 5 раз в день.

Мясо (как и зелень, овощи и рыба) можно есть в любое время в течение дня. От замороженного желательно отказаться – покупайте свежее, охлажденное и не жарьте его, а варите, тушите или запекайте. Отдавайте предпочтение нежирным сортам: мясу курицы или, например, индейки или кролика.

Белое мясо – универсальная основа для самых разных блюд. Не забывайте добавлять специи: пряности не только усиливают аппетит и способствуют пищеварительным процессам, но и уменьшают количество солей в организме.

На гарнир к мясу вместо традиционных каши или картошки подавайте овощи. Важно, чтобы они были разного цвета – в них содержатся различные витамины. Заметьте, что некоторые витамины, например, А, усваиваются только вместе с жирами. Поэтому, готовя, например, соус с курицей и сметаной, добавьте туда тертую или нарезанную кубиками морковь.



В разноцветных овощах содержатся различные витамины / Фото Shutterstock

Чеснок и лук к блюдам из курятины лучше класть в конце приготовления: так вы сохраните максимум полезных веществ, которые в них содержатся, в том числе витамин С.