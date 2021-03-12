Весенний гиповитаминоз: почему следует есть не только овощи-фрукты, но и белое мясо
С приходом весны мы должны взбодриться и почувствовать больше энергии. Взамен чувствуем себя слабыми и чаще хватаем различные вирусы. Это – признак гиповитаминоза. Не удивительного: мы провели много времени в закрытых помещениях, солнце видели преимущественно по телевизору. И наш традиционный рацион зимой не богат витаминами. Как помочь организму пережить период межсезонья – читайте дальше.
Источник:24 канал
Как проявляется гиповитаминоз
Наша главная задача в весенний период – избежать гиповитаминоза. Признаками недостатка витаминов являются:
- обострение хронических заболеваний.
- снижение работоспособности.
- хроническая усталость.
- частые головные боли.
- бессонница или, наоборот, сонливость.
- "заеды" на губах, которые долго не заживают.
- синяки на теле, появляются "ниоткуда" (от малейшего удара).
- сухость волос, кожи и ногтей.
- частые и длительные простуды, при этом респираторные симптомы, например кашель, насморк и повышенная температура тела, держатся около недели.
Читайте также Как выбрать безопасную и вкусную курицу: чеклист для покупателя
Многие люди начинают с февраля – марта принимать витаминные комплексы. Хорошее решение – если эти препараты назначил врач. Ведь самостоятельно, «на глаз», вы не определите, каких витаминов вам не хватает, а вот их избыток приведет к серьезным проблемам со здоровьем.
Например, принимая в чрезмерных количествах витамин Е, вы рискуете получить перелом буквально "на ровном месте" – кости станут хрупкими и хуже будут выдерживать нагрузки. Избыток витамина А приводит к нарушению в работе почек, а избыток витамина С провоцирует аллергические реакции и стойкое повышение кровяного давления.
Кроме того, принимая аптечные витамины, не забывайте, что они – лишь вспомогательное средство. Таблетками вы не замените основные приемы пищи. Организм нуждается в здоровой, питательной пище в оптимальном количестве – с учетом возраста, веса, пола, общего физического состояния.
Аптечные витамины / Фото Shutterstock
Авитаминоз развивается, если определенные витамины какое-то время вообще не поступают в организм. Если это витамин С – развивается цинга. Без аскорбиновой кислоты коллаген, отвечающий за состояние нашей кожи, кровеносных сосудов, костей, десен и зубов, не синтезируется и соединительные ткани теряют свою прочность. Как следствие, начинают расшатываться и выпадать зубы. При отсутствии витамина А возникает куриная слепота: человек постепенно теряет способность хорошо видеть в сумерках и при недостаточном освещении.
Читайте также Почему курятина – незаменимый продукт для тех, кто выбирает здоровое питание
Откуда в организм поступают витамины
Большинство витаминов мы получаем из овощей, фруктов и ягод. А некоторые уникальные содержатся только в продуктах животного происхождения – рыбе, яйцах, сырах, молоке, печени и других субпродуктах и особенно в мясе. Речь идет главным образом о витаминах группы В.
Курятина отлично сочетается с овощами / Фото Shutterstock
Возьмем, например, курятину. Это – прекрасный источник белка с высокой биодоступностью. (Вот почему употреблять куриное мясо советуют людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.) Кроме легко усваиваемых протеинов, курятина содержит железо, цинк, селен, калий, магний, натрий, фосфор, кальций, витамины А, С, Е и уже упомянутые витамины группы В:
- Витамин В2 (рибофлавин), который укрепляет иммунитет, обеспечивает выработку эритроцитов (красных кровяных телец) и гормонов, в частности кортизола, обладает противовоспалительными свойствами и усиливает действие инсулина – гормона, который контролирует уровень глюкозы в крови.
- Витамин В5 (пантотеновая кислота), участвует в производстве антител (специальных белков, которые помогают бороться с возбудителями инфекционных заболеваний), стероидных гормонов (кортизола, тестостерона, прогестерона и т.д.) и нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин. А еще пантотеновая кислота является важным соединением, которое снижает уровень "плохого" холестерина в крови, предотвращает преждевременное старение организма (появление морщин) и способствует регенерации кожи и слизистых оболочек. В основном недостаток витамина В5 проявляется кожными проблемами. Поэтому, если у вас повышенная сухость кожи, экзема, прыщи, пигментные пятна, возможно, причина – не в том, что квашеную капусту зимой вы ели чаще, чем мороженую клубнику (кстати, кислая капуста – настоящий клондайк минералов и витаминов). Может, вы просто потребляли мало мяса.
- Витамин В6 (пиридоксин), который действует как антикоагулянт (разжижает кровь) и "гасит" воспалительные процессы в организме, предотвращая развитие сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно этот витамин показан диабетикам, ведь он уменьшает так называемый "карбонильный стресс", который связывают с возникновением осложнений этой болезни. При дефиците В6 иммунная функция снижается. Как следствие, человек становится более восприимчивым к инфекциям.
- Витамин В9 (фолиевая кислота), который медики называют "стражем" нервной системы. Нехватка этого витамина особенно опасна для детей, находящихся в утробе матери: она провоцирует тяжелые врожденные пороки развития. Впрочем, фолиевая кислота нужна не только детям. На взрослых она действует как успокоительное и одновременно как тонизирующее средство, добавляя сил.
- Витамин В12 (цианокобаламин). Его дефицит приводит к неврологическим нарушениям и анемии, проявляющихся как усталость, бессилие, подавленность, снижение концентрации внимания, когнитивные нарушения, покалывание и нездоровая бледность кожи.
Какое мясо – самое полезное
И здесь возникает вопрос: между всеми ли видами мяса можно поставить знак равенства?
От говядины, так же как от свинины и баранины, специалисты Министерства здравоохранения совсем отказываться не советуют, но рекомендуют ограничить их потребление до 500 граммов в неделю. Дело в том, что при регулярном потреблении красного мяса (особенно жареного и копченого) возрастает риск развития рака толстой кишки. Птица, имея не хуже пищевую ценность, считается более здоровым выбором.
Читайте также Небанальные рецепты с курятиной: варим, жарим, запекаем, готовим на гриле
Если сравним курятину, скажем, с говядиной, то увидим, что содержание полезных веществ в них – практически одинаково, однако жира в курятине меньше, а ниацина (витамина В3), который отвечает за преобразования пищи в энергию, – больше.
Польза курятины / Инфографика 24 канала
Как потреблять мясо, чтобы получить максимум пользы
Важно не только то, какие продукты мы потребляем, в каком количестве и как их готовим, но и когда мы едим. Диетологи отмечают: даже если вы едите полезное, но только раз в день – толку от этого не будет. Есть нужно маленькими порциями, но часто, 4 – 5 раз в день.
Мясо (как и зелень, овощи и рыба) можно есть в любое время в течение дня. От замороженного желательно отказаться – покупайте свежее, охлажденное и не жарьте его, а варите, тушите или запекайте. Отдавайте предпочтение нежирным сортам: мясу курицы или, например, индейки или кролика.
Белое мясо – универсальная основа для самых разных блюд. Не забывайте добавлять специи: пряности не только усиливают аппетит и способствуют пищеварительным процессам, но и уменьшают количество солей в организме.
На гарнир к мясу вместо традиционных каши или картошки подавайте овощи. Важно, чтобы они были разного цвета – в них содержатся различные витамины. Заметьте, что некоторые витамины, например, А, усваиваются только вместе с жирами. Поэтому, готовя, например, соус с курицей и сметаной, добавьте туда тертую или нарезанную кубиками морковь.
В разноцветных овощах содержатся различные витамины / Фото Shutterstock
Чеснок и лук к блюдам из курятины лучше класть в конце приготовления: так вы сохраните максимум полезных веществ, которые в них содержатся, в том числе витамин С.
Поделиться новостью