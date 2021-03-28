Ми підготували для вас простий рецепт салату зі свіжих овочів, який доповнить пісне меню. Запишіть собі рецепт.

Смачний і корисний салат з овочів: томатами, огірком, листям салату і солодким перцем – чудово доповнить будь-яку страву. За бажанням можете додати інші овочі, олію або пісний майонез.

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Рецепт салату

Інгредієнти:

– 2-3 томати;

– 1 солодкий перець;

– 1 огірок;

– листя салату;

– рукола;

– майонез (або пісний);

– сіль;

– перець.