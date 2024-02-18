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Буде смачно Зірка німецької кухні: приготуйте мисливський шніцель з грибним соусом
Гливи в клярі
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Гливи промийте та обсушіть. Відділіть капелюшки у більших грибів, а маленькі лишіть цілими. Злегка відбийте їх, накривши пергаментним папером, та посоліть.
- У мисці з'єднайте яйце, молоко, сіль, перець, куркуму і сметану. Додайте борошно і перемішайте до однорідності.
- Добре розігрійте пательню з олією. Гриби вмокайте в кляр і смажте з двох сторін на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки. На це піде близько 6 хвилин.