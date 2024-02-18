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Буде смачно Зірка німецької кухні: приготуйте мисливський шніцель з грибним соусом

Гливи в клярі

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Гливи промийте та обсушіть. Відділіть капелюшки у більших грибів, а маленькі лишіть цілими. Злегка відбийте їх, накривши пергаментним папером, та посоліть.
  2. У мисці з'єднайте яйце, молоко, сіль, перець, куркуму і сметану. Додайте борошно і перемішайте до однорідності.
  3. Добре розігрійте пательню з олією. Гриби вмокайте в кляр і смажте з двох сторін на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки. На це піде близько 6 хвилин.