Смородинове вино готується дуже просто. Найголовніше в цьому рецепті – витримка.

Буде смачно Найкращий рецепт компоту зі смородини на зиму: готуємо із секретним інгредієнтом

Вино зі смородини

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1,5 літра води;

– 1 кілограм смородини;

– 500 грамів цукру.

Приготування:

Смородину переберіть, видаліть листя, гілля та інше сміття. У жодному разі не мийте ягоди. Подрібніть смородину товкачкою або блендером. Ягоди перекладіть в чистий скляний посуд з горлечком. У 1,5 літра теплої кип'яченої води розчиніть половину цукру і залийте ягоди сиропом. Вміст не має перевищувати 2/3 посудини, інакше вино виливатиметься. Начепіть на горлечко гумову рукавицю, зробивши дірочку на одному пальці. Залиште в темному місці за кімнатної температури на 4 – 6 днів. За цей час один раз перемішайте сусло чистою ложкою. Процідіть сусло через ситечко і знову вилийте в посудину. Цукор, що залишився, розділіть на 4 частини. Додайте одну половину в сусло і перемішайте. Поставте в темне місце і залиште на 2 – 3 тижні. Раз на тиждень перевіряйте напій і додавайте частинами цукор, що залишився, щоразу перемішуючи. Коли бродіння закінчиться, процідіть напій та розлийте його по скляних пляшках. Пляшки закрийте і зберігайте в темному прохолодному місці. Витримуйте вино 2 – 3 місяці. За цей час один раз на 3 – 4 тижні процідіть вино.

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