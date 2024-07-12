Смородинове вино готується дуже просто. Найголовніше в цьому рецепті – витримка.
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Вино зі смородини
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Смородину переберіть, видаліть листя, гілля та інше сміття. У жодному разі не мийте ягоди.
- Подрібніть смородину товкачкою або блендером. Ягоди перекладіть в чистий скляний посуд з горлечком.
- У 1,5 літра теплої кип'яченої води розчиніть половину цукру і залийте ягоди сиропом. Вміст не має перевищувати 2/3 посудини, інакше вино виливатиметься.
- Начепіть на горлечко гумову рукавицю, зробивши дірочку на одному пальці. Залиште в темному місці за кімнатної температури на 4 – 6 днів. За цей час один раз перемішайте сусло чистою ложкою. Процідіть сусло через ситечко і знову вилийте в посудину.
- Цукор, що залишився, розділіть на 4 частини. Додайте одну половину в сусло і перемішайте. Поставте в темне місце і залиште на 2 – 3 тижні. Раз на тиждень перевіряйте напій і додавайте частинами цукор, що залишився, щоразу перемішуючи.
- Коли бродіння закінчиться, процідіть напій та розлийте його по скляних пляшках. Пляшки закрийте і зберігайте в темному прохолодному місці. Витримуйте вино 2 – 3 місяці. За цей час один раз на 3 – 4 тижні процідіть вино.