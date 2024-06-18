Вишневая наливка готовится совсем не трудно. Обязательно сохраните этот рецепт в свою копилку.
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Вишневка
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 20
Приготовление:
- Приготовьте первую наливку. Для этого помойте вишни, залейте их холодной подсоленной водой – 3 столовые ложки соли на 3 литра воды – и оставьте на час, чтобы вышли черви, если они есть. Затем промойте ягоды еще раз и выложите в чистую банку, пересыпая их 1,5 килограммами сахара. Если все не помещается, придавите ягоды рукой.
- Закройте банку сложенной в два слоя марлей или специальной крышкой для вина с отверстием. Поставьте в солнечном месте на 21 – 25 дней.
- Готовую наливку процедите в чистые стеклянные бутылки, закройте их и храните в сухом темном месте. Вишни оставьте для второй наливки.
- Для второй наливки сварите сироп из 1,5 литра воды и 500 граммов сахара, дайте остыть.
- Залейте вишни сиропом, закройте банку сложенной в два слоя марлей или специальной крышкой для вина с отверстием. Оставьте на солнце на 4 недели. Когда наливка переиграет, вылейте ее в чистые стеклянные бутылки или смешайте с первой наливкой и тоже разлейте по чистым бутылкам. Закройте крышками и храните в темном сухом месте.