Вишнева наливка готується зовсім не важко. Обов'язково збережіть цей рецепт у свою скарбничку.
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Вишнівка
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 20
Приготування:
- Приготуйте першу наливку. Для цього помийте вишні, залийте їх холодною підсоленою водою – 3 столові ложки солі на 3 літри води – та залиште на годину, щоб вийшли хробачки, якщо вони є. Потім промийте ягоди ще раз та викладіть у чисту банку, пересипаючи їх 1,5 кілограмами цукру. Якщо все не вміщається, придавіть ягоди рукою.
- Закрийте банку складеною у 2 шари марлею або спеціальною кришкою для вина з отвором. Поставте у сонячному місці на 21 – 25 днів.
- Готову наливку процідіть у чисті скляні пляшки, закрийте їх та зберігайте в сухому темному місці. Вишні залиште для другої наливки.
- Для другої наливки зваріть сироп з 1,5 літра води та 500 грамів цукру, дайте охолонути.
- Залийте вишні сиропом, закрийте банку складеною у 2 шари марлею або спеціальною кришкою для вина з отвором. Залиште на сонці на 4 тижні. Коли наливка переграє, вилийте її у чисті скляні пляшки або змішайте з першою наливкою та теж розлийте по чистих пляшках. Закрийте кришками та зберігайте в темному сухому місці.