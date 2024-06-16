Спробуйте скористатися цим простим рецептом. Таке варення точно вразить ваших близьких.

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Вишня в шоколаді

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Вишні помийте, переберіть, приберіть кісточки та плодоніжки. Покладіть плоди у каструлю і подрібніть до стану пюре занурювальним блендером. Додайте цукор і перемішайте.
  2. Проваріть і доведіть до кипіння тричі. Перший раз доведіть до кипіння на повільному або середньому вогні. Варення має прокипіти 5 хвилин. Потім зніміть його з вогню і лишіть до повного остигання на 8 – 10 годин. Далі поставте на вогонь вдруге. Повторіть те ж саме ще раз.
  3. Коли вишневе варення буде проварюватись втретє, в окремій сухій мисці змішайте пектин з просіяним какао-порошком. Додайте невелику кількість сиропу з каструлі та все добре вимішайте до однорідності. Готову суміш вилийте в каструлю з вишневим варенням. Додайте ванільний цукор і перемішайте.
  4. Дайте варенню закипіти і з моменту закипання прокип'ятіть 5 хвилин. Потім одразу розлийте по стерилізованих банках, закатайте, переверніть і вкутайте до повного остигання. Для зберігання приберіть в темне прохолодне місце.