Котлети є однією з основних страв української кухні. Їх можна приготувати зі свинячого, яловичого, курячого чи навіть змішаного фаршу. З чого ви б не готувати котлети, спільним знаменником завжди буде соковитість.

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Цей простий кухонний прийом дозволить котлетам з фаршу завжди виходити соковитими. Щобільше, це додасть їм, можливо, несподіваного смаку.

Чому котлети виходять сухими

Якщо котлети готуються занадто довго або при занадто високій температурі, вони можуть втратити свій смак. Також не варто занадто довго замішувати фарш, білки в м'ясі можуть почати збиватися, що може призвести до сухості котлет.

Відома в Україні страва / Фото unsplash

Як врятувати страву

Перш ніж обсмажити їх до хрусткої та золотистої скоринки, потрібно зрозуміти, чому вони втрачають соковитість. Велика кількість тепла – набагато більше, ніж при запіканні в духовці – обсмажує котлету тільки зовні.

До того, як тепло досягне центру, котлети сильніше нагріваються, тому втрачають більше води. Для цього можна використати особливий лід, який варто завжди мати під рукою у морозилці. Це заморожений бульйон.

Овочевий і навіть м'ясний бульйон можна заморожувати і використовувати за потреби. Це дуже просто: візьміть формочки для льоду, залийте їх бульйоном замість води та поставте в морозилку.

Коли такий лід класти у котлети? Надайте котлетам форму та викладіть їх на пательню. Помістіть шматочки кубика льоду в середину кожної. Такий лайфхак допоможе не пересушити смак страви та надасть їй ще кращого смаку.

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