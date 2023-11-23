Выбор идеального фарша – это первый и важный шаг в приготовлении вкусных блюд. Важно знать, на какие маркеры следует обратить внимание. 24 Канал приготовил подборку полезных советов, как приобрести качественный продукт.

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Какой вид у качественного продукта

Согласно с украинским стандартом качества продукта фаршем есть мясо, измельченное на оборудовании сквозь решетку с отверстиями диаметром от 2 миллиметров до 5 миллиметров. Обращайте внимание на свежесть мяса. Фарш должен иметь естественный цвет без неприятного запаха.

Для того чтобы выбрать качественный продукт, следует знать несколько секретов / Фото unsplash

Тест на ощупь

Хорошим способом проверить свежесть фарша является сенсорный тест. Свежее мясо должно быть достаточно жестким и разваливаться при сжатии. Липкая или скользкая консистенция как до, так и после приготовления может свидетельствовать о некачественном продукте.

Тест на запах

Проверка фарша на запах позволяет быстро определить, испорчено ли мясо или пригодно для потребления. Тест на запах будет эффективен как для сырого, так и для вареного мяса. Запах фарша слабый, но если он испорчен, он будет иметь характерный запах.

Если вы не замечаете посторонний запах, но видите подозрительные признаки порчи, например изменение консистенции или цвета фарша, лучше и безопаснее его не покупать.

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