Вибір ідеального фаршу — це перший та важливий крок у приготуванні смачних страв. Важливо знати на які маркери слід звернути увагу. 24 Канал приготував добірку корисних порад, як придбати якісний продукт.

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Який вигляд у якісного продукту

Згідно з українським стандартом якості продукту фаршем є м’ясо, подрібнене на устаткованні крізь решітку з отворами діаметром від 2 міліметрів до 5 міліметрів. Звертайте увагу на свіжість м'яса. Фарш повинен мати природний колір, без неприємного запаху.

Для того, щоб обрати якісний продукт, слід знати кілька секретів / Фото unsplash

Тест на дотик

Хорошим способом перевірити свіжість фаршу є сенсорний тест. Свіже м'ясо має бути досить жорстким і розвалюватися при стисненні. Липка або слизька консистенція як до, так і після приготування може свідчити про неякісний продукт.

Тест на запах

Перевірка фаршу на запах дозволяє швидко визначити, чи м'ясо зіпсоване, чи придатне для споживання. Тест на запах буде ефективним як для сирого, так і для вареного м’яса. Запах фаршу слабкий, але якщо він зіпсований він матиме характерний запах.

Якщо ви не помічаєте стороннього запаху, але бачите підозрілі ознаки псування, наприклад зміна консистенції або кольору фаршу, найкраще і безпечніше його не купувати.

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